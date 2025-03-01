啟鑽商場保安疑拒供急救包｜房署：未察傷者流血　控制秩序沒離開

鑽石山周五（28日）一名老婦欲進入啟鑽商場時，懷疑未察覺商場門口透明玻璃牆，兜頭撼向玻璃，受傷倒地後腦流血。有施救的途人指控，涉事商場的保安拒絕提供急救包，態度「冷處理」，形容他們「翹埋雙手」。



房屋署回覆指，涉事商場由房委會委聘物業管理公司負責日常管理。事發時，有市民在保安到場前已報警求助，又指保安員在現場見到傷者清醒，並未察覺傷者流血，因現場圍觀人士頗多，為免阻礙救援，保安員要盡力控制現場秩序，因此未有離開現場到商場管理處取用急救箱。署方已提醒管理公司就事件作出相關檢討及培訓有關員工，加強保安主管及保安員處理突發事件的應變能力。



老婦後腦著地流血，救援員趕至後為她包紮。（張先生提供）

房署： 保安需控制現場秩序未離開取急救箱

房署就事件回覆指，啟鑽商場的日常管理工作，由房委會委聘的泓健物業管理公司負責。事發傍晚6時20分，保安員接報有人在啟鑽商場外跌倒，保安員即時趕到場，並獲悉已有熱心市民在其到場前已報警求助。保安員在現場見到傷者清醒，並未察覺傷者流血，遂向其了解是否需要聯絡家人或朋友；並向傷者表示救護人員會盡快到場。

由於現場圍觀人士頗多，為免阻礙救援，保安員要盡力控制現場秩序，因此未有離開現場到商場管理處取用急救箱。其後救護車約於幾分鐘後到達現場處理傷者，及後把傷者送院治理。

署方﹕管理公司有工作指引 意外發生時維持周邊秩序

署方及商場管理公司對事件十分重視，已提醒管理公司就事件作出相關檢討及培訓有關員工，加強員工，包括保安主管及保安員，處理突發事件的應變能力。而管理公司對保安員有明確工作指引，若遇到特別事故，當值保安員需要盡快到達現場了解情況。在等待救援期間，盡力維持周邊秩序，確保其他途人安全。

意外發生位置為固定玻璃 署方研究加上標貼

署方補充，意外的事發地點是商場的固定玻璃位置而非玻璃門，距離進入商場的出入口約有4至5米。就是次意外事件，署方將會研究是否需要在固定玻璃上，加上標貼以提醒行人。

事發周五（28日）傍晚6時許，一名老婦在港鐵鑽石山A2出口對開，欲進入啟鑽商場時，懷疑未察覺眼前的玻璃幕牆，「砰」一聲撼向玻璃，隨即整個身體向後跌，前額頓時起了一個腫包，後腦亦著地流血。協助救人的張先生指，傷者反應神情呆滯，於是欲向傷者進行急救，懇請保安員提供急救箱，惟對方不為所動，形容保安「翹曬手企喺到」。

其後幾名保安員則在旁開會，「叉曬腰」討論事發位置是否屬商場範圍。有街坊不為保安冷眼旁觀的「舉動」，上前「圍插」理論。