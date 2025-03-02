東九警首辦嘉許禮表揚道路守護者　得獎男見車禍挺身而出減傷亡

警務處東九龍總區、聯同東九龍道路安全活動委員會及香港交通安全隊（東九龍總區），今日（2日）在東九龍總區總部舉辦第一屆「東道主 ‧ 守護者嘉許禮暨長者道路安全大使委任典禮」。活動以東九龍道路主人翁概念，提高公眾道路安全意識，嘉許表現傑出道路守護者，鼓勵更多人在道路上採納安全做法，共同提升道路安全文化。



典禮中，合共表揚20名協作機構代表、交通意外證人、模範行人及司機，委任新一屆共55名長者出任東九龍道路安全大使。典禮邀請各得獎人現身說法，分享安全使用道路的心得。其中一人在2024年一宗奪命交通意外中，挺身而出減低傷亡，獲得嘉許。



東九龍總區指揮官羅越榮博士（右3）在場派紀念品。

東九龍總區指揮官羅越榮博士致辭中提及，過去一年，警方與區內各持份者合作，透過舉辦不同類型交通安全推廣活動，提升市民交通安全意識。交通意外數字錄得明顯改善，2024年東九龍總區涉及死亡及嚴重受傷的交通數字有78宗，比較2023年192宗，大幅下降114宗（下降幅度達59%）。

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涉及長者行人的致命意外共3宗，相較於2022（9宗）及2023（8宗）年之9宗及8宗，今年數字已大幅下跌6宗及5宗（下降幅度達67%及63%）。羅越榮稱，成績有目共睹，更引證公眾共同參與尤其重要，方能有效避免交通意外發生。故此，透過是次嘉許禮表揚表現傑出的道路守護者，鼓勵市民將提高道路安全的意識傳揚。

其中一位得獎證人鮑仲民先生，獲頒發「見證守護者」獎項。鮑先生於2024年一宗發生於斧山道宏景花園的致命交通意外中，展現出機智及冷靜。案發時一輛小型巴士在無人駕駛狀態下正衝下坡並撞及欄杆，鮑先生跑到司機位旁，果斷地拉起車輛手掣，避免車輛繼續向前衝，造成更嚴重傷亡。鮑先生憶述意外經過時仍然心有餘悸，但感恩能出一分力。

鮑仲民先生獲頒發「見證守護者」獎項。

▼2024年4月24斧山道致命交通意外▼



停泊宏景花園外的校巴疑突然溜前，撞傷男司機。（羅日昇攝）

另一位得獎人伍小枝女士獲頒發「模範行人」獎項，於2025年1月某天，伍女士在牛頭角接孫女放學後，於行人路旁停下，孫女欲在綠色人像燈閃動時橫過馬路。伍女士果斷地拖緊孫女，並教導她如何正確使用行人過路燈號。

伍女士指出，長者及小朋友應更加謹慎使用過路設施，以保安全。她感謝警方以創新方法，表揚市民守法及正確使用過路設施，此舉有效提升市民對道路安全的意識。

伍小枝女士（右1）獲頒發「模範行人」獎項。

警方期望藉着活動，將得獎者好人好事的訊息傳遍社區，以「生命影響生命」，讓更加多人注重道路安全，提升區內市民的道路安全意識，共同守護香港這個美好城市。