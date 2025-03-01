2月10宗｜扮校長要求職員取件墊支速遞費　熱心校工慘被呃走$13萬

針對學校的騙案層出不窮，繼早前有騙徒假冒老師「代訂床褥」或昂貴食品後。騙徒最新「招式」為假扮校長、教職員，致電校務處指示校工取快遞，再要求對方先墊支速遞費。



警方「反詐騙協調中心」昨日（2月28日）分享，在2月內至少發生10宗同類案件，部分受害者更被騙走13萬元。



騙徒首先假扮校長或學校職員致電校務處，說要找校工幫忙取件，再要求對方墊支「速遞費」。（「反詐騙協調中心」網頁）

警方商業罪案調查科轄下的「反詐騙協調中心」昨日（2月28日）指，在過去的2月，本港至少出現十多宗針對學校職員如校工的騙案，涉案學校分佈全港各區，受害人大多年逾50歲，有熱心校工更被騙走13萬元。

騙徒首先假扮校長或學校職員致電校務處，說要找校工幫忙取件。校務處職員多不以為意，通知校工接聽。事主按指示到地鐵站、輕鐵月台或銀行等地方，騙徒然後再次來電，要求事主先墊支「速遞費」，到銀行或櫃員機轉帳到指定戶口。如果事主表示不足夠錢，騙徒便會指示透支信用卡再過數。

而騙徒一般會通過校務處通知校工，令事主相信來電者是校長或學校職員。過程中，多名校工亦未有向校方確認指示，便進行轉帳。

警方呼籲，校方應提高警覺，提醒職員切勿輕信來電者身份；校務處職員接到可疑電話時，應記錄來電號碼並立即通報校方管理層；

在任何情況下，學校都不會要求校工墊支或轉帳到私人戶口。若接到類似指示，務必保持冷靜，並立即向校方查證；騙徒可能會利用校工的熱心，年長校工可能對騙徒手法較不熟悉，學校應特別提醒他們提高警惕，並提供清晰的防騙指引；如有懷疑，應致電「防騙易熱線18222」查詢。