興田邨爆炸現場曝光︱頹垣敗瓦如廢墟　區議員：消防巡到就爆出嚟

藍田興田邨美田樓一單位今午（3日）發生爆炸，造成3人受傷；涉事單位52歲姓劉男戶主，面、手二級燒傷。《香港01》記者晚上登樓了解，可見涉事單位一片狼藉，雜物遍佈一地；而鐵閘亦被炸至飛脫，牆身露出石屎，門外有碎片四散。另外，有破裂的窗框、被炸毀的木門等被搬出走廊，涉事冷氣機亦飛墮街上，現場猶如廢墟。



觀塘區議員余邵倫表示，事發前消防查找源頭期間，涉事單位便發生爆炸，「有個消防差唔多巡到去（涉事單位），就喺佢面前爆咗出嚟，好危險！」



現場可見，涉事單位爆炸後一片頹垣敗瓦。（羅日昇攝）

觀塘區議員余邵倫稱，涉事單位嚴重損毀，鋼閘、大門及房門飛脫，地下佈滿雜物，牆身嚴重剝落，露出石屎及磚，「爆炸個衝擊力係非常巨大！房門爛晒爆開晒，最嚴重係門、閘完全毀壞！」由於有喉管被炸毀，故大廈部份單位供水及煤氣供應受到影響。

余邵倫又指，事發前議員辦事處收到街坊通報懷疑漏煤氣，當消防員查找源頭期間，涉事單位便發生爆炸，「有個消防差唔多巡到去（涉事單位），就喺佢面前爆咗出嚟，好危險！」余稱，煤氣公司每18個月會做例行檢查，上一次為2月14日，但未知當時有否成功進入涉事單位檢查，目前事件確實原因仍有待當局調查。

單位鐵閘被炸至飛脫，牆身露出石屎及磚，碎片散落一地。（羅日昇攝）

案發於今午（3日）約3時02分，興田邨美田樓27樓一單位發生爆炸，驚動多人報案，據報有冷氣機等飛墮地面。救援人員趕至尋獲3名傷者，姓劉（52歲）男戶主燒傷、對面屋一名姓李（76歲）老翁受驚胸痛，兩人均清醒送往聯合醫院；另街上一名女途人，遭碎片𠝹傷手指，即場接受救護員治理，拒絕送院。事件中，至少70人需要疏散。

大量碎片飛散街上，包括冷氣機及窗框等。（羅日昇攝）

機電工程署指，初步調查顯示，懷疑肇事單位廚房內，一條接駁着一部煤氣煮食爐的煤氣軟喉管被人鬆脫，導致煤氣洩漏機電署表示，會繼續協助相關部門調查以確定事故成因。根據該署紀錄，涉事單位及大廈樓層過往3年並無發生任何煤氣洩漏事故。

涉事單位嚴重損毀，窗框變形鬆脫。（羅日昇攝）

大量碎片及雜物飛墮街上，包括冷氣機及窗框等。（羅日昇攝）

涉事單位對面屋一名老翁受驚送院。