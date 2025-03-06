精密改裝TESLA走私520萬燕窩魚肚離境　海關港珠澳口岸截車拘司機

海關上個月搗破改裝電動車偷運海味案，於港珠澳大橋口岸截查一輛準備離境的電動私家車，揭發其車頭行李箱、車底高壓電池和車底之間，暗藏約24公斤的走私燕窩及約43公斤懷疑受管制魚肚，總值約520萬元。行動中，一名53歲男司機被捕。



據了解，涉案電動車為TESLA。關員發現不法份子大費周章，改裝車頭行李箱及車底高壓電池位置，更換長螺絲及加裝金屬支架，目的為騰出空間私藏貴價燕窩及魚肚，更鋪上隔熱物料保護食材。複雜改裝令關員需由專業技工協助，花2至3小時「拆電」始能調查。

行動中，海關檢獲約24公斤的走私燕窩及約43公斤懷疑受管制魚肚，總值約520萬元。（鄭嘉惠攝）

車頭行李箱、車底遭複雜改裝

跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察利詠航指，涉案車輛經海關的深入調查後，發現收藏走私物品的地方懷疑曾被改裝。首先，車頭行李箱的零件是較為鬆脫，行李箱亦被人換成另一款體積較細的型號。海關懷疑不法分子藉此掏空車頭空間，擺放更多的走私物品。

另外，人員在檢查車底電池時，亦留意到電池上的螺絲並非原廠製造，而是被換成另一批長身的螺絲；電池的兩側亦被裝上金屬支架。海關相信不法份子在組裝高壓電池和車底時，利用長身螺絲和金屬支架，在車底製造一個空間擺放走私的物品，並企圖逃避海關人員的偵查。案件已交由有組織罪案調查科跟進。

香港海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任郭俊廷表示，根據初步調查，涉案車輛的登記車主是一間空殼公司，在香港並沒有實際的業務運作。據悉，該車輛近期曾透港珠澳大橋頻繁往返香港及內地。案件仍在調查中，被捕男司機現正獲準保釋後查，該輛經改裝的私家車亦被扣查。

海關會繼續追查這批走私物品的來源，不排除會有更多人士被捕；亦將檢獲的懷疑受管制魚肚樣本，轉交給漁農自然護理處作進一步化驗，以確定這批魚肚是否受到《保護瀕危動植物物種條例》所監管。

郭俊廷續指，此案中不法份子，利用多種方法嘗試逃避關員偵查。首先，涉案車輛刻意選擇在離境高峰時間過關，企圖利用繁忙的車流作掩飾，藉此減低被海關抽查的機會。第二，過往涉及改裝私家車走私的案件，大部分都是利用跨境七人車犯案；利用電動私家車走私的情況並不常見，因此海關相信不法份子，刻意選擇較冷門的跨境車車種作不法用途。

第三，不法分子除了利用一個體積較小的儲物箱去取代原裝儲物箱，以增加收藏空間之外；亦用一些複雜的手法對車輛進行改裝，包括加裝金屬支架和更換螺絲，藉此去降低整個高壓電池的位置，從而增加車底和電池之間的空間，擺放走私貨物。

海關在檢查車輪的過程中，亦尋求了一些專業汽車技工的協助，耗時2至3小時才成功把整個電池組由車身拆除出，作出詳細檢查。海關根據走私物品當時排列的方式，相信不法份子是利用重型機器作為輔助，先將整個電池組由車身拆下，然後把走私物品放在電池上方，再將電池重新裝嵌回車上。

另外，走私物品和電池組之間被加鋪了一些隔熱物料，相信是為了減低行車時，電池溫度對走私食材的影響。海關估計走私份子之所以大費周章，不惜工本地去裝拆一個沉重的汽車電池作走私，目的是為了增加海關人員的搜查難度，方便一次性偷運大量物品。據了解，海關或會請機電署為車輛作進一步檢查，了解隔熱物料置於電池組會否有安全隱患。

海關人員憑著高度的警覺性和鍥而不捨的精神，根據在車底觀察到的蛛絲馬跡，進而發現車輛有改裝結構，最終成功破獲這一宗案件。另外，燕窩等貴價食材一直以來都是走私回內地的熱門貨物，而今次發現的燕窩當中大部份都是燕盞，價格比燕絲和燕碎更高。海關相信不法份子企圖將這些貴價食材偷運回內地，逃避內地海關的關稅徵收。如果這些食材成功偷運回內地 ，估計可以逃避的稅款約港幣60萬元。

香港海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任郭俊廷（右）及跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察利詠航（左）交代案情。（鄭嘉惠攝）

香港海關作為專責打擊走私的政府部門，會繼續透過精準的情報分析和風險管理，全面堵截各類型的走私活動。海關重申，走私屬於嚴重罪行，根據《進出口條例》任何人輸入或輸出未列倉單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬及監禁7年。

另外，根據《保護瀕危動植物物種條例》任何人在無許可證的情況下，輸入或輸出貧危物種，一經定罪，最高可被判罰款港幣1千萬及監禁10年。市民如果發現懷疑走私活動，可致電海關24小時熱線1828080，又或透過舉報罪案專用電郵賬戶 crimereport@customs.gov.hk舉報懷疑走私活動。