海關搗葵涌私煙倉拘71歲婦　檢30萬支私煙

海關昨日（2月27日）在葵涌搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，檢獲約30萬支懷疑私煙，估計市值約140萬元，應課稅值約100萬元，拘捕一名71歲老婦。



海關人員昨日下午在葵涌進行反私煙行動，在青山公路一個工業大廈的單位外，截查一名本地女子，在其手推車上檢獲約3.7萬支懷疑私煙，該名71歲報稱無業的女子隨即被捕。其後，海關人員押解她到該工廈單位作跟進調查，並再搜獲約27萬支懷疑私煙。

海關會繼續追查私煙的來源，不排除會有更多人被捕。該名被捕女子已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，案件將會在3月21日於西九龍裁判法院提堂。

海關在青山公路一個工業大廈的單位外截查一名71歲婦人，在其手推車上檢獲約3.7萬支懷疑私煙。其後關員押解她到一工廈單位，再搜獲約27萬支懷疑私煙。（海關提供）

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑私煙活動。