上村謙信涉非禮｜日本男星港被捕候審　「猥褻侵犯」最高可囚10年

日本男子組合「ONE N' ONLY」成員上村謙信，被指在旺角砵蘭街一餐廳舉行慶功宴時，涉嫌非禮女翻譯被捕，遭被經理人公司開除解約，IG亦被刪除。根據資料，一名25歲日本籍男子上村謙信 (Kenshin Kamimura)，已被暫控一項「猥褻侵犯」罪，案件已於周二（4日）上午在西九龍裁判法院提堂。案件押後至4月15日再提訊。



根據香港法例《刑事罪行條例》第200章第122條，「猥褻侵犯」是刑事罪行，最高刑罰可判處10年監禁。



上村謙信捲入非禮案，被經理人公司開除。（IG@onenonly_tokyo）

日本男子組合「ONE N' ONLY」經理人公司星塵傳播周二亦發出聲明，稱上村謙信因「確認有重大違反合約的行為」，故即日將他退團及解約，Instagram帳號亦已被刪除。

上村謙信捲入非禮案，被經理人公司開除。（IG@onenonly_tokyo）

消息指，上周六（1日）上午9時至晚上8時，涉案25歲日本男星上村謙信在東涌舉行粉絲見面會，女受害人擔任活動翻譯員，兩人為首次見面，之前互不相識。活動結束後，晚上約10時，上村謙信與其他工作人員前往旺角砵蘭街一間樓上餐廳舉行「慶功宴」，其間發生非禮事件。女受害人翌日（2日 ）由社工陪同下報警，警方亦於同日將上村謙信拘捕。

日本男子組合ONE N' ONLY。（IG@onenonly_tokyo）

根據資料，一名25歲日本籍男子上村謙信 (Kenshin Kamimura)，已被暫控一項「猥褻侵犯」罪，案件已於周二（4日）上午在西九龍裁判法院提堂。案件押後至4月15日再提訊。

根據香港法例第200章刑事罪行條例第122條，「猥褻侵犯」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。

案件編號：WKCC 919/2025