五旬漢闖住宅被捕　揭涉東區多宗爆竊及騙案　捲$8000財物控5罪

一名52歲姓方男子，周二（4日）涉嫌於東區闖入他人住宅單位，警方接報到場將他拘捕。調查後發現，他與2月起區內多宗爆竊及騙案有關，涉款8,000元。



方男被控共5項「入屋犯法」、「企圖入屋犯法」及「企圖以欺騙手段取得財產」罪，案件將於下周一 （10日）上午在東區裁判法院提堂。



警方檢獲被捕男子犯案時衣物。（警方提供）

警方周二（4日）早上接獲一名市民報案，指發現一名陌生男子闖入其住宅單位。人員到場拘捕該名52歲姓方本地男子，涉嫌「入屋犯法」罪。東區警區重案組及刑事情報組經深入調查後，懷疑該被捕人涉嫌與2月起區內多宗案件有關，包括「入屋犯法」、「企圖入屋犯法」及「企圖以欺騙手段取得財產罪」，涉款總值約8,000元。

調查發現，該男子懷疑鎖定未鎖好門戶的住宅單位下手，進入單位後，不僅盜取現金、手袋等財物，更嘗試盜用受害人的信用卡購物。該名被捕人現正被扣留調查，將被暫控共兩項「入屋犯法」罪、兩項「企圖入屋犯法」罪，以及一項「企圖以欺騙手段取得財產」罪。案件將於3月10日上午在東區裁判法院提堂。

警方強調，入屋犯法屬嚴重罪行，一經定罪最高可判處14年監禁，呼籲市民切勿以身試法。同時，警方提醒市民，無論家中是否有人，都應時刻鎖好門窗，提高警覺，確保家居安全，避免讓匪徒有機可乘。此外，市民應盡量避免在家中存放大量貴重物品，並考慮安裝防盜系統及高質素閉路電視，以加強家居安全。市民如發現任何可疑人物或活動，應立即報警求助。