去年車禍42死包括26長者　警聯關愛隊探老人訪幼稚園宣傳道路安全

2024年一共有42名行人在交通意外中喪生，當中26人為長者，佔總數的62%。 警方今日（7日）聯同關愛隊及立法會議員顏汶羽，到有較多長者居住的順安邨家訪，向「老友記」宣揚道路安全信息，鼓勵出行時善用「行人四寶」，包括行人天橋、行人隧道、斑馬線、行人過路交通燈；又派出交通總部及道路安全議會吉祥物「熊Sir」 及「留心蛋」到幼稚園與小童互動。



警方交通總部聯同道路安全議會、安利關愛隊 (觀塘區) 及立法會議員顏汶羽，今日(7日)一同到訪順安邨，進行社群互動及推動道路安全。（警方提供）

根據警方提供資料，去年共有42名行人在交通意外中喪生，佔致命意外總人數的48% ; 當中牽涉65歲或以上的長者有26人，佔行人死亡總數的62%。有鑑於長者行人容易牽涉在致命及嚴重交通意外，而觀塘區為香港其中一個長者人口較高的地區，因此警方交通總部聯同道路安全議會、安利關愛隊 (觀塘區) 及立法會議員顏汶羽，今日（7日）一同到訪順安邨，進行社群互動及推動道路安全。

代表團派發單張宣傳道路安全意識。（警方提供）

活動中，警方聯關愛隊代表團到區內的安逸樓探訪獨居長者，向他們派發交通安全紀念品及宣傳單張，鼓勵他們出行時善用行人四寶，即行人天橋、行人隧道、斑馬線、行人過路交通燈，並播放常見交通意外成因的短片，藉此提升長者出行時的安全意識。

警方交通總部聯同道路安全議會、安利關愛隊 (觀塘區) 及立法會議員顏汶羽，今日(7日)一同到訪順安邨，進行社群互動及推動道路安全。（警方提供）

代表團今日亦探訪了一所幼稚園，向在場約100名幼童宣傳道路安全信息，並派出交通總部及道路安全議會吉祥物「熊Sir」 及「留心蛋」，跟小朋友進行互動遊戲，以加深他們對道路安全的理解和認識。

代表團亦探訪了一所幼稚園，向在場約100名幼童宣傳道路安全信息。（警方提供）

警方指，來年交通總部將聯同道路安全議會，跟地區關愛隊保持緊密合作，走訪大小社區，身體力行宣揚道路安全，讓「老友記」時刻記住 「專注，忍讓，守法」，保障寶貴生命及減少交通意外的發生。

交通總部及道路安全議會吉祥物「熊Sir」 及「留心蛋」跟小朋友進行互動遊戲。（警方提供）