旺角內地漢浴血送院後涉非禮女護士　意外受傷倒臥街頭惹斬人驚魂

一名姓楊（35歲）內地醉漢，今早（10日）被發現倒臥於旺角街頭，頭部浴血、腳疑有刀傷，送往廣華醫院時情緒激動。警方經調查後表示，將案件列作「有人意外受傷」處理，惟楊男送院後接受治理期間，涉嫌非禮一名25歲女子，他涉嫌「非禮」被捕扣查。案件分別交由旺角警區刑事調查隊第2隊、油尖警區刑事調查隊第4隊跟進。



傷者倒臥在弼街與西洋菜街交界，被附近店舖職員發現。(李家傑攝)

廣華醫院發言人表示，今早（10日）一名護士於急症室護士站工作期間，懷疑被人非禮。院方接獲報告後，隨即報警，警方及後在急症室拘捕一名男病人。

院方高度關注事件，強烈譴責涉嫌非禮本院員工的行為，會採取「零容忍」態度，嚴肅跟進事件及全力配合警方調查。院方已向該名護士致以慰問及提供支援。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

第一案發現場相信為彌敦道732號一大廈。(李家傑攝)

案發於今早約5時57分，持雙程證來港的楊男，被發現倒臥在弼街與西洋菜街交界地上，頭部流血、腳疑有刀傷，驚動附近店舖職員報警。當時楊男身有酒氣，由救護車送往廣華醫院時，情緒激動；送院後至早上約8時36分，楊男涉嫌非禮一名女子。

警方初步相信有人意外受傷，第一事發現場相信為附近彌敦道732號一大廈樓上，楊男曾拍門向一間中醫店求助。

第一案發現場相信為彌敦道732號一大廈；警員在場調查。(李家傑攝)