王大陸搭Uber落車表情兇狠舉中指　打不開Tesla車門爆衝突︱有片

台灣藝人王大陸今日（5日）以涉嫌傷害罪交保500萬元（新台幣，下同）。全案起因為王大陸去年4月因搭Uber時與司機發生口角糾紛，而涉案司機隨後也曝光了當時王大陸下車時舉中指的兇狠片段。



涉案Uber司機曝光了當時王大陸下車時舉中指的兇狠片段。（影片截圖）

涉案Uber司機曝光了當時王大陸下車時舉中指的兇狠片段。（影片截圖）

涉案Uber司機曝光了當時王大陸下車時舉中指的兇狠片段。（影片截圖）

涉案Uber司機曝光了當時王大陸下車時舉中指的兇狠片段。（影片截圖）

台媒報道，王大陸在去年（2024年）4月份在Uber平台叫車，搭車途中王大陸認為司機繞路，雙方在車上爆發第一次口角；抵達目的地時，王大陸已經下車，發現鑰匙遺留在車上，卻又因Tesla沒有門把手，王大陸無法打開車門，便拍打車窗要求司機開門，因此與司機爆發第二次衝突。

王大陸事後向32歲友人游男抱怨此事，游男則透過私人渠道得知該Uber司機的個人資料，並唆使他人對該司機攔車痛毆，令該司機覺得相當莫名其妙，事後還將畫面發到網絡，並問「我可以告他嗎？」

王大陸5日中午在法院辦理交保事務完畢，他一身黑衣低調離開。（聯合報）

王大陸5日中午在法院辦理交保事務完畢，他一身黑衣低調離開。（中天新聞網）

王大陸。（IG@taluwang）

報道指，王大陸承認事後找32歲友人游男對該司機潑屎教訓，聲稱不知游男自動加碼打傷人，直到游男把打人的影片用微信傳給他，才曉得後來的演變。

遭挨打的司機要求追究王、游涉嫌殺人未遂刑責。檢方偵辦認為，王、游未達有殺人犯意或犯行程度，因此將此部分情節，改以「教唆傷害罪嫌」處理。

王大陸憑藉電影《我的少女時代》走紅。（中國時報）