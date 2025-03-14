天眼直擊︱雌雄賊尖沙咀K11偷$560手作耳環　店家：人性喺邊度?

尖沙咀K11 Art Mall發生盜竊案。一間飾品店今日（14日）在Threads公開一段閉路電視片段，指昨晚（13日）晚上約7時半，有操「純正國語」、「好眉好貌着衫端正」的一男一女，在該店偷走兩隻耳環。



該店斥「依家嘅經濟已經好差、好困難。點解啲人都仲要黎偷野呢？究竟人性係（喺）邊度？」店方回覆《香港01》查詢表示，被盜耳環為香港本地手作品牌「reminderJ 」的產品，共值560元。



尖沙咀K11 Art Mall一間飾品店遇竊，損失兩隻共值560元的耳環（藍圈示）。（受訪者提供）

影片可見，一名戴鴨嘴帽和眼鏡的藍衣男子，與一名穿黑色羽絨女子在店內遊走、東張西望，兜了一圈後走靠近店門、放有耳環的陳列櫃，一同看過耳環款式、短暫交談後，女子離開店舖，沿商場走廊離去，男子約3秒後拿起耳環藏在手心，並上前對一名疑似店員的白衣男子說話，之後沿該男子手指方向離開。

尖沙咀K11 Art Mall一間飾品店遇竊，損失兩隻共值560元的耳環，店方在社交平台公開涉案男女的樣貌及案發時衣著緝兇。（Threads @liberation_hk）

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店方向《香港01》表示，事發在3月13日晚上約7時25分，店員發現兩隻耳環不翼而飛，立即查看閉路電視紀錄，揭發事件。

該店亦在Threads帖文指出，店舖所賣飾物為「香港本地手作品牌」，「件件都係獨立手作人的心血」，呼籲公眾「認住呢兩個人既（嘅）樣」，「千萬要小心」，亦希望同事「將佢緝拿歸案」，或者涉事者「見到自己就攞返兩隻耳環出嚟」。

該店在Threads發文稱兩對耳環被偷。（Threads @liberation_hk）

有網民留言指，對事件感到失望，「點解生得咁好眉好貌嘅人都要去偷野」；亦有人認為涉事男女「明目張膽，口罩唔帶影得好清楚喎」。有網民呼籲店方報警，店方回應則指商場已經報案。