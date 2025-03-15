大灣區咖啡節「一啡沖天」遇強風　吹翻攤檔　單車男遭喇叭架擊傷

天文台今日（15日）下午3時發出黃色暴雨警告，有強陣風吹襲香港。下午3時20分左右，大埔更一度有冰雹報告。其後於下午4時35分取消黃色暴雨警告信號。



將軍澳海濱公園今日正舉行由青年民建聯、莊雅婷議員辦事處、聯協社會服務處主辦的「一啡沖天」大灣區咖啡青年節，下午約4時，有街坊拍攝到場內其中兩個攤檔被強風吹翻倒地，另外警方接報有騎單車中學生被從天而降的喇叭架打腫膊頭。區議員莊雅婷指，已在得悉天氣惡劣後，疏散在場人士，並在現場作加固工程。



其中兩個攤檔被吹翻。（David Choy Facebook）

莊雅婷指，活動由昨日下午開始，邀請大灣區及香港不同咖啡師到場交流，入場人數逾百，氣氛良好。本來今日早上天氣晴朗，突然「嘩！真係傾盆大雨」，實在「unexpected （不能估計）」，吹冧兩個攤位。其中一個被吹冧攤檔由中學生主理，職員即時圍起涉事範圍，防止玻璃碎飛濺，所幸場內無人受傷。

警方則於下午3時53分，接報一名14歲中學生在場地對出行人隧道踩單車時，被一個跌下喇叭架打傷膊頭，要由救護車送將軍澳醫院治理。

莊雅婷指，該名在場外受傷的男同學已確認無大礙，已通知其父母，並派職員一同到醫院協助。

一名中學生被喇叭架打傷膊頭。

事發時，在場人士仍圍在各攤位前，主辦方已疏散在場人士到室內，並派員加固攤位。大會本來已預備數百件雨衣，及近半百把雨傘，已悉數派出。由於活動及至明日（16日）晚上，大會會再因天氣情況考慮，今日活動已停止。