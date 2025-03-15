天瑞邨吊船狂搖｜直擊現場最新情況　工人安全無恙　吊船續懸半空

今日（15日）下午惡劣天氣襲港期間，天水圍天瑞邨瑞心樓有工人被困吊船，在空中被風吹到猛烈搖晃，險象環生。記者到現場視察，有一艘傾斜的吊船，仍然懸掛在10多樓高的位置，吊船纜繩仍然連接天台；亦有幾艘吊船在大廈地面。現場有戴安全頭盔的工程人員視察，警方則用封帶圍封現場。



據悉，當時一名男工人獨自在吊船內進行高空工程，期間突然風雲變色，掀起大風大雨，工人措手不及，被困在吊船內，捉緊繩索保命，幸最終安全獲救。現場所見，地上一片狼籍，垃圾桶被吹倒，四處遍佈垃圾。



有一艘傾斜的吊船，仍然懸掛在10多樓高的位置。（王譯揚攝）

天文台早於1時35分發出特別天氣提示，指一個強雷雨區正影響廣東西部沿岸，並在未來兩三小時可能影響珠江口一帶，局部地區會有狂風雷暴。其後再於約2時26分，指強雷雨區逐步移近本港，預料未來兩三小時本港雨劫較大及有強烈狂風暴雨，同時提醒在室外人士立刻回安全地方暫避，之後持續有發提示提醒市民提高警覺，及指有可能受冰雹影響，並於3時掛起黃色暴雨警告。惟及至3時07分，便發生天瑞邨吊船事故。

天水圍天瑞邨瑞心樓有工人被困吊船，在空中被風吹到猛烈搖晃。（王譯揚攝）

事發今日（15日）下午3時07分，天氣突然「變天」，懸掛黃色暴雨警告，廣泛地區均受狂風暴雨影響，大埔甚至有冰雹報告。警方接獲多個報案，天水圍天瑞邨一大廈外牆外，一名男工人被困在吊船，仍然懸掛在10樓外牆高空作業，未能及時返回地面。

片中所見，狂風暴雨下，吊船在空中猛烈大幅度搖曳，有工人仍被困在內，吊船船身有木板快被強風扯走。工人處境十分危險，需抆實吊船纜繩保命，稍有不慎會墮地。目擊者見狀不禁驚呼「 Oh my god!」，亦有網民留言指「 求吊船師兄心理陰影面積」。

吊船一度在空中傾斜，工人求救「嗌救命」驚動街坊。救援人員到場後，協助事主返回安全位置。意外中，幸無人受傷。

天水圍天瑞邨有一艘吊船在狂風暴雨下，在空中猛烈大幅度搖曳。（Thread jennytcl_art）

吊船一度在空中傾斜，目擊者不禁驚呼「Oh my god 」（Thread gymgymbro_69)

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各區天氣突然「變天」，令市民措手不及。《香港01》記者下午約3時於屯門直擊「打到嚟」的情況，一瞬間由天陰變狂風暴雨，不少街坊急步走避，連連尖叫。而在西貢碼頭，有街坊拍攝到暴雨情況，可見海面在狂風暴雨下掀起陣陣波浪，有大型垃圾桶更被吹開至十多米，形容「突然打到嚟，勁過八號風球，大垃圾桶都吹咗十幾米遠。」