天秀墟攤檔遭強風吹冧　商戶指似打10號風急走避：同走鬼冇分別

天文台今日（15日）下午3點發出黃色暴雨警告信號，強陣風襲港，天水圍一帶錄得強風，除了天瑞邨有工人被困吊船猶如「海盜船」在空中搖擺外，由東華三院成立的天秀墟，大部份攤檔自行搭建的簷蓬亦受強風吹襲，有帳篷被吹到剩下「光禿」骨架。有商戶形容事發時「似打10號風」，要即時走避至安全位置，來不及執拾貨物，「同走鬼冇咩分別」。亦有商戶慨嘆由於沒有購買保險，意外損失將要「食自己」。



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記者於傍晚到現場了解，發現一片凌亂，仍有商戶忙於執拾。在天秀墟賣乾貨約10年的洪小姐稱，由於商戶可用空間僅2米乘2米，撇除擺貨及職員站立，其貨物不夠位置，故商戶會將貨物放在店外，以自行搭建的簷篷遮蓋。

商戶自行搭建的簷篷被吹反，事後需處理。（王譯揚攝）

下午時分，天色突然轉黑，「個天唔掂」、「似打10號風」，已心知不妙，故即時疏散顧客「快啲走，如果唔係好危險，同走鬼無分別」、「即刻走入去匿埋，唔敢向出面，爛咗由佢爛，最緊要自己安全」，她亦即時走避，來不及收拾貨物及攤位。10分鐘內強風吹過，形容有三分之二的攤檔遭受強風波及，有不同程度的損毀，部分已在入黑前修復完成。

今年第一次遭遇惡劣天氣影響，情況未算最嚴重。她續指，天秀墟平均每年都有3至5次突發事件，對此類情況已習慣，不過她仍擔心大風時殘枝亂飛，打中在附近遊玩的小朋友，亦擔心顧客光顧時會受傷。

洪小姐稱，希望東華三院當局能提供帳篷。（王譯揚攝）

現場所見，一些由東華三院設置的帳篷沒受波及。洪小姐指，過往商戶曾提議東華三院負責提供帳篷，「唔會食風同咁應」，又可以在意外時及時收起擺放後巷，不用每次意外後自費維修，惟因食環署及消防處指涉及僭建而被拒絕。