小西灣邨石屎傷人｜房署：明維修瑞明樓外牆　無人機勘察所有大廈

小西灣邨瑞明樓今早（16日）有外牆石屎剝落，一名26歲女途人遭「中頭獎」受傷送院。房屋署回覆《香港01》查詢時指，屋邨辦事處已即時圍封有關通道，並派員於今天（16日）完成初步檢視瑞明樓外牆其他部分。屋邨辦事處會於明天展開維修涉事大廈外牆的工程，亦會安排無人機，詳細勘察小西灣邨所有住宅大廈外牆狀況。



房屋署：每年均會檢視轄下屋邨大廈包括外牆的狀況

房屋署稱，今天（16日）上午約7時，保安員發現小西灣邨瑞明樓高層外牆有一幅紙皮石剝落，一名途徑瑞明樓及瑞泰樓之間通道的途人，因掉下的碎片而受傷。保安員即時報警求助，受傷途人送院後經檢查並無大礙及經已出院。

一般而言，外牆紙皮石會因老化或環境因素（例如溫度及濕度變化）出現剝落的情況，惟不會影響大廈的整體樓宇結構。本署每年均會檢視轄下屋邨大廈包括外牆的狀況，以安排所需的保養及維修工程。

在事件發生後，屋邨辦事處已即時圍封有關通道，並派員於今天完成初步檢視瑞明樓外牆其他部分，以確保公眾安全。屋邨辦事處會於明天展開維修涉事大廈外牆的工程，亦會安排無人機，於小西灣邨詳細勘察所有住宅大廈外牆狀況。

大量石屎碎片剝落。（鄭嘉惠攝）

事發於今日（16日）上午7時04分，小西灣邨瑞泰樓32樓外牆石屎剝落，一名26歲姓董女子途徑上址遭擊中，額頭擦傷，救援人員到場為其包紥，女子清醒送往東區醫院治理。

警方經初步調查，懷疑有一塊約1米乘1米的石屎從上址墮下，其中一塊石屎碎片擊中董女。案件列「高空墮物–有人受傷」，案件交由東區警區刑事調查隊第3隊調查，暫未有人被捕。