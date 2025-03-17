火炭斬人謀殺案｜黑幫男捱斬亡　反黑組偕死者胞弟到殮房認屍

火炭昨（16日）發生斬人命案，姓譚（52歲）男子在麗禾里與穗禾路交界遭兩名刀手追斬重創，送院後返魂乏術。今日（17日）上午，4名新界南反黑組探員陪同死者胞弟及親友到富山公眾殮房辦理認屍手續，不發一言。



死者有黑社會，警方將案件列作「謀殺」處理。據了解，兩名兇徒搭的士抵達石硤尾後，落車逃去。警方其後在將軍澳隧道附近尋獲涉事的士，正繼續追緝兇徒。



今（17日）午，4名新界南反黑組探員陪同死者胞弟（左）及親友到富山公眾殮房辦理認屍手續。（香港01）

案發於昨日（16日）下午約5時25分，姓譚（52歲）男子在麗禾里與穗禾路交界遭兩名刀手追斬；兇徒登上一輛的士逃去。譚男嚴重受傷，昏迷由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，傍晚6時08分證實不治。據了解，死者有黑社會背景，綽號「蛤蟆東」，曾為荃灣和勝和人馬，近年「過底」至14K，跟隨北角肥標，但死者活躍於火炭一帶。

消息指，兩名兇徒年約20歲，其中一人身穿黑色外套、另一人則戴鴨舌帽。警方將案件列作「謀殺」處理，新界南總區反三合會行動組已接手跟進，稍後將安排為死者驗屍，以確定其死因。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661-1259與調查人員聯絡。

火炭斬人｜男子穗禾路遭兩刀煞狂斬送院亡 兇徒登的士逃去

案發現場地面，遺下大量血跡；鮮血亦四濺至一間學校的圍網石壆，觸目驚心。(林振華攝）

案發後，兇案現場行人路，留低長長血路及多灘血跡；鮮血亦四濺至一間學校的圍網石壆。另外，懷疑屬於死者的拖鞋及衣物亦散落一地，場面觸目驚心，十分駭人。大批機動部隊人員亦奉召到場，在馬路、鄰近屋苑對開搜證；亦在附近樹叢搜索及尋找兇器。

火炭斬人｜現場滿地鮮血遺下血路 觸目驚心 PTU搜樹叢尋兇器

案發現場地面，遺下大量血跡，十分駭人。(林振華攝）

大批機動部隊人員到場搜證。（林振華攝）

警方表示，正調查3月16日下午在沙田發生的一宗謀殺案，案中一名男子死亡。警方於16日下午5時25分接獲報案，指在麗禾里3A號對開有一名男子，懷疑被另外兩名男子以刀襲擊，施襲者其後登上一輛的士逃去。人員趕赴現場，發現一名52歲姓譚男子身體多處受傷。他昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，於下午6時08分被證實死亡。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。新界南總區反三合會行動組正積極調查案件。

現場地面遺下大量血跡及衣物。（林振華攝）