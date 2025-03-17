火炭謀殺．斬人片曝光｜兩刀手從後伏擊狂斬　5秒奪命登的士逃去

火炭麗禾里與穗禾路交界街頭，昨午（16日）發生斬人謀殺案，一名姓譚（52歲）、綽號「蛤蟆東」的黑幫男子，遭兩名刀手狂斬身亡，刀手登的士逃去。據了解，警方已拘捕2男1女。



斬人一刻影片曝光，見到身穿白衣的男事主，沿麗禾里行人路右轉入穗禾路後，即被兩名刀手從後揮刀伏襲，其中一名刀手先斬事主腳、另一人則斬向事主背部。事主猝不及防倒地，手腳並用嘗試爬走，惟刀手再追前狂斬。事主最少身中5至6刀，當時仍能站起逃走。斬人歷時僅約5秒，此時一輛紅色的士駛至十字路口，在路中心黃格上收慢，兩名刀手隨即登車，沿穗禾路往沙田方向逃去。



3月17日火炭斬人謀殺案，事主事發前沿麗禾里行人路右轉入穗禾路。（網上片段截圖）

3月17日火炭斬人謀殺案，白衣事主沿麗禾里行人路右轉入穗禾路，兩名黑衣刀手從後掩至，揮刀狂斬事主。（網上片段截圖）

+ 2

由於懷疑兇手曾在旺角出沒，今日（17日）中午約12時，新界南總區反黑組探員聯同大批機動部隊警員，在旺角亞皆老街52號至54號建興大廈對開戒備，包圍大廈出入口及後巷。身穿防刺背心、戴頭盔的機動部隊警員，手執爆破工具及長盾，登上建興大廈搜查，初步未有任何發現。

警員持爆破工具上樓，準備爆門入單位。（翁鈺輝攝）

另外，今早（17日）有4名新界南反黑組探員，陪同死者胞弟及親友，前往富山公眾殮房辦理認屍手續，不發一言。

+ 6

案發於昨日（16日）下午約5時25分，姓譚（52歲）男子在麗禾里與穗禾路交界遭兩名刀手追斬；兇徒登上一輛的士逃去。譚男嚴重受傷，昏迷由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，傍晚6時08分證實不治。據了解，死者有黑社會背景，綽號「蛤蟆東」，曾為荃灣和勝和人馬，近年「過底」至14K，跟隨北角肥標，但死者活躍於火炭一帶。

消息指，兩名兇徒年約20歲，其中一人身穿黑色外套、另一人則戴鴨舌帽。兩名兇徒在逞兇後，登上的士抵達石硤尾，然後落車逃去。警方其後在將軍澳隧道附近尋獲涉事的士，正繼續追緝兇徒。

警方將案件列作「謀殺」處理，新界南總區反三合會行動組已接手跟進。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661-1259與調查人員聯絡。

火炭斬人｜男子穗禾路遭兩刀煞狂斬送院亡 兇徒登的士逃去

案發現場地面，遺下大量血跡；鮮血亦四濺至一間學校的圍網石壆，觸目驚心。(林振華攝）

案發後，兇案現場行人路，留低長長血路及多灘血跡；鮮血亦四濺至一間學校的圍網石壆。另外，懷疑屬於死者的拖鞋及衣物亦散落一地，場面觸目驚心，十分駭人。大批機動部隊人員亦奉召到場，在馬路、鄰近屋苑對開搜證；亦在附近樹叢搜索及尋找兇器。

火炭斬人｜現場滿地鮮血遺下血路 觸目驚心 PTU搜樹叢尋兇器

案發現場地面，遺下大量血跡，十分駭人。(林振華攝）

大批機動部隊人員到場搜證。（林振華攝）

現場地面遺下大量血跡及衣物。（林振華攝）