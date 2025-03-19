棋哥燒鵝拒導盲犬入店｜職員稱歡迎導盲犬：可能太忙，服務唔周到

社交專頁「叻叻看天下」版主周一（17日）一行5人帶同3隻導盲犬到棋哥燒鵝天后店用膳，但遭店員拒絕導盲犬入內。事件引起大眾關注，棋哥燒鵝昨日（18）發聲明稱對事件深感歉意，澄清「是個別同事的誤解」，今日（19日）起在店舖內張貼告示歡迎導盲犬。今早涉事店舖職員回應指，公司歡迎導盲犬，指事發當日有5個人及3頭導盲犬，店舖地方較狹窄，人手亦不足。至於為何沒即時向對方解釋，職員連連致歉，稱「可能太忙，服務唔周到」。



今日（19日）棋哥燒鵝天后店張貼歡迎導盲犬進入的標誌。（黃偉民攝）

今日涉事分店一名職員回應傳媒時指，「（事發當日）嗰陣時服務唔到位，唔好意思，可能太忙啦，人手不足，我哋係歡迎（導盲犬）嘅」。對於事主形容當時店員態度強硬，拒絕導盲犬入內，職員續指：「畀嘅、畀嘅、畀嘅，歡迎嘅，歡迎㗎。」她續解釋：「因為我哋太忙，人手不足，你知道地方太窄，當時佢哋5個人，咁有3個（導盲犬），咁我哋位置唔夠。」被問到為何不向客人解釋，職員回答指：「當時都係忙緊，可能太忙，服務唔周到。」

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社交專頁「叻叻看天下」周一（17日）發表一篇題為「餐廳公然歧視導盲犬，無視法例」文章，指當日一行五人帶同三隻導盲犬到棋哥燒鵝天后店用膳，惟店員態度強硬，拒絕讓導盲犬入內。事主多番解釋無果，唯有報警求助，惟警到場再作解釋，店員堅持拒絕。事件引起大眾關注，大批網民湧至棋哥燒鵝的Facebook專頁留言。

棋哥燒鵝昨日（18日）終於在Facebook專頁發文回應，指對事件深感歉意，並澄清「這是個別同事的誤解」。公司已針對此事件發出內部通知，並稱會「加強對所有員工的教育和培訓，以確保類似情況不再發生」。棋哥燒鵝續指，店舖歡迎導盲犬入內，並致力為所有顧客提供無障礙服務。今日（19日）起更在店舖內張貼告示，明確歡迎導盲犬。

棋哥燒鵝昨日（18日）終於在Facebook專頁發文回應，指對事件深感歉意。

根據《殘疾歧視條例》（第487章），「任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，則可能被視為觸犯《殘疾歧視條例》。在該條例下，有關處所，服務及設施的涵蓋範圍包括酒店、銀行服務設施、教育設施、娛樂設施、康樂設施、交通運輸設施等。