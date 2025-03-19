棋哥燒鵝拒導盲犬！出道歉聲明後關留言區　吸逾千嬲嬲網民唔收貨

香港法例列明，容許導盲犬進入公眾場所。有網民發文公審「棋哥燒鵝」天后分店員工拒絕讓導盲犬進店內，即使報警由警員解釋導盲犬依法可進入公眾場所，並警告行為已觸犯法例，店員仍頑固拒絕，警員最終開立檔案，並建議向平機會投訴。事件惹起公憤，網民怒轟「開頭當佢唔識，但警察嚟到解釋都唔聽，擺明無視法例，歧視又唔守法嘅員工仲留得？」。



「棋哥燒鵝」事後於facebook專頁發道歉聲明，「特此澄清這是個別同事的誤解」，又表示已發出內部通知，加強對所有員工的教育和培訓，以確保類似情況不再發生。不過，有關聲明的帖文關掉留言區，網民只能給予表情符號作反應，見到僅半天已有逾千「嬲嬲」，可見網民不收貨。



事主於fb專頁「叻叻看天下」以「餐廳公然歧視導盲犬，無視法例！」為題發文，公審「棋哥燒鵝」天后分店員工。（「叻叻看天下」fb專頁圖片）

食客網上發文斥「棋哥燒鵝」拒絕導盲犬進店內

事主於facebook專頁「叻叻看天下」以「餐廳公然歧視導盲犬，無視法例！」為題發文，公審「棋哥燒鵝」天后分店員工。事發時間為3月17日下午5時15分，他們一行5人（分別為3名視障人士和2名健視人士）帶同3隻導盲犬前往「棋哥燒鵝」天后分店用餐，卻遭遇店員惡劣對待和明顯歧視。

事主指出，「店員態度強硬，拒絕讓導盲犬入內」，完全不聆聽解釋，即使已清楚指出導盲犬受法例保障，店員依然無視，堅持不願意接待，態度不禮貌，甚至惡劣地要求他們一行人離開。

事主指出，他們一行5人帶同3隻導盲犬前往「棋哥燒鵝」天后分店用餐，卻遭遇店員惡劣對待和明顯歧視。（「叻叻看天下」fb專頁圖片）

事主指出，「店員態度強硬，拒絕讓導盲犬入內」，完全不聆聽解釋，即使已清楚指出導盲犬受法例保障，店員依然無視。（「叻叻看天下」fb專頁圖片）

警方到場解釋法例 店員仍堅拒導盲犬入內

事主表示，由於餐廳完全無視《殘疾歧視條例》的保障，他們只好報警求助。警方到場後，清楚向店員解釋導盲犬依法可以進入公眾場所，並警告店員這樣的行為已經觸犯法例，但店員「仍然頑固拒絕，不接受任何勸告」，甚至當着警員面前繼續堅持「狗不能進入餐廳」，警員最終開立檔案，並建議向平機會投訴。

事主說，事件擾攘超過半小時，餐廳的態度讓人憤怒又無奈，他們當時有向店員及警員出示導盲犬工作證及殘疾人士登記證，強調「 導盲犬是視障人士的眼睛，根據香港法例，所有公眾場所都必須接納導盲犬！」，又怒斥「這間餐廳的行為不只是冷漠，更是公然歧視，完全無視殘疾人士的權利！」。

事主說，警方到場後，清楚向店員解釋導盲犬依法可以進入公眾場所，並警告店員這樣的行為已經觸犯法例，但店員「仍然頑固拒絕，不接受任何勸告」。（「叻叻看天下」fb專頁圖片）

網民揚言罷吃：啲人真係唔識㗎喎

網民紛紛留言批評，「啲人真係唔識㗎喎，成間舖啲人第一日做飲食業？」、「做服務性行業，無禮貌，即係倒老板米」、「做生意得係無用，做人個品德唔得」、「呢啲咁樣嘅食肆一間都嫌多」，又揚言要罷吃，「雖然只係幫襯過一次，不過應該都係最後一次」、「無食過，聽完更加算罷啦！」。

「棋哥燒鵝」fb發道歉聲明 網民不收貨

「棋哥燒鵝」事後於facebook專頁發道歉聲明，「特此澄清這是個別同事的誤解」，又表示已發出內部通知，加強對所有員工的教育和培訓，以確保類似情況不再發生。聲明強調「我們的店舖歡迎導盲犬入內，並致力於為所有顧客提供無障礙的服務」。

「棋哥燒鵝」事後於facebook專頁發道歉聲明。（「棋哥燒鵝」fb專頁截圖）

「棋哥燒鵝」道歉聲明提到，會在店舖內張貼告示，明確表示對導盲犬的溫暖歡迎。（「棋哥燒鵝」fb專頁圖片）

不過，由於專頁關閉所有帖子留言區，引來網民反感，不接受道歉聲明之餘，繼續在原有的facebook帖文斥責，「而家仲要衰到唔畀人留言，明嘅，警察說話都唔聽，更何況我哋呢啲小市民」、「既然道咗歉，做乜咁驚限制人哋喺你個fb留言呀？人哋點畀好意見你哋改善呀？道歉係咪只係門面嘢呀？」、「佢咁做仲衰，啲網民連發洩口都冇，又閂留言功能又del留言」。而道歉聲明發出半天，已勁吸逾千個「嬲嬲」，可見網民不收貨。

《殘疾歧視條例》（第487章）訂明，任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，則可能被視為觸犯《殘疾歧視條例》。《食物業規例》（第132X章）第10B條在規定任何人不得攜帶狗隻進入食物業處所的同時，明確訂明為完全或局部失明人士充當嚮導的狗隻則屬例外，故現時法例是容許導盲犬進入食肆範圍內（食物室除外）。