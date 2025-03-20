盲人按摩院拔罐燒傷客｜涉事師傅失聯　店主承認無查核背景願賠償

今早（20日）一名44歲女子在深水埗長沙灣道47號地下一間盲人按摩店拔罐，其間床單起火，女事主右手手臂、背脊、腰部及頭髮燒傷，隨後被送往明愛醫院。據知，她傷勢屬二級燒傷。今午記者聯絡到按摩店負責人朱先生，他指意外後涉事「跑場師傅」已經失聯，他聯絡介紹人找尋其下落亦無果，現時相當苦惱。朱生坦承事前沒有查核師傅的資格及技術，並解釋業界慣常的營運方式。至於女客人在店內拔罐燒傷，朱先生表示：「從道理上說，是應該要賠（償）的……我得負責的，不可能不負責」，並指日後聘請師傅會多加注意。



今午記者聯絡到盲人按摩店的負責人朱先生（左）。（翁鈺輝攝）

盲人按摩店負責人朱先生接受《香港01》電話訪問時透露，涉事師傅是經朋友介紹到店內工作，前日（18日）第一日開工。由於近期生意淡薄，據他所知涉事師傅前日及昨日各接一名客人。惟今日發生意外後，師傅已離開現場及失聯，警方要求朱先生提供師傅的個人資料，他才嘗試聯絡朋友查問，但朋友卻連電話及微信都不回覆，「我朋友微信都不接，我怎麼打？……真的氣死我了」。

朱先生解釋，行內營運方式依賴所謂的「跑場師傅」，師傅為賺取更高收入，會到不同的按摩店工作，店方亦可靈活調控人手，雙方無須簽署合約，只以拆帳形式合作。他舉例指，每次拔罐收150元，師傅可收80元，按摩店則收70元。

警方在盲人按摩店調查。（翁鈺輝攝）

朱先生坦言，手機通訊錄內的名單只標示「師傅1」、「師傅2」、「師傅3」等，並不清楚涉事師傅的名字及背景，加上跑場師傅多經朋友介紹，他亦只會詢問師傅有沒有相關工作經驗及香港身分證，「我害怕黑工一進來警察去查，那我是有責任的」，但他承認沒有親自查閱及登記師傅的身分證資料。他亦提到，師傳大多是從內地來港，而涉事師傅亦操普通話。

至於今日的女客人拔罐時燒傷，朱先生表示會負責任：「從道理上說，是應該要賠（償）的，這是真的，這是必須的……我得負責的，不可能不負責。」朱先生自言有40年治痛症的經驗，現時在店內專治痛症，至於按摩、推拿、拔罐和刮痧等保健項目，則交由駐場或跑場師傅處理，以他所知保健項目並不需要持牌人士處理。他承認以往並無查核師傅是否有專業資格或要求對方示範相關技術，並指日後會多作監督，確保師傅的質素，坦言：「通過這件事，我也吸取教訓，當然我也知道只要拔火罐的，必須要通過我，必須要在我身上試一下。」

不過，立法會議員兼香港註冊中醫學會會長陳永光指出，拔罐為傳統中醫療法，任何人使用中醫手段、器具為他人作療程，均需持牌，否則會觸犯《中醫藥條例》。

44歲子拔罐燒傷 送院治理

女事主送院治理。（黃煦緻攝）

女事主送院治理。（黃煦緻攝）