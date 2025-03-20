盲人按摩院拔罐燒傷客｜衞生署：非註冊中醫登記地址　警調查事件

深水埗一間盲人按摩店有客人拔罐時被燒傷，身體多處情況達二級燒傷，拔罐師傅事發後逃之夭夭。立法會議員兼香港註冊中醫學會會長陳永光指出，拔火罐屬於傳統中醫療法，任何人使用中醫手段、器具替人作治療行為，若沒有中醫牌照，即觸犯《中醫藥條例》，屬無牌行醫。



衞生署回應事件指，根據香港中醫藥管理委員會資料顯示，「長沙灣道47號」並非任何註冊中醫或表列中醫的登記地址，署方已得悉警方正調查事件。署方指，要判斷個別服務提供者提供涉及拔罐的服務是否中醫執業，須視乎該服務的實際內容是否屬於《中醫藥條例》中所指的「作中醫執業」或「以中醫方式行醫」。



盲人按摩店提供各類型按摩服務。（翁鈺輝攝）

須視乎服務內容是否屬「以中醫方式行醫」

衞生署指，中醫師根據傳統中醫藥理論為病人施行拔罐是常見的治療方法。然而，要判斷個別服務提供者提供涉及拔罐的服務是否中醫執業，須視乎該服務的實際內容是否屬於《中醫藥條例》中所指的「作中醫執業」或「以中醫方式行醫」。

根據《中醫藥條例》第2條中，「作中醫執業」或「以中醫方式行醫」是指以下任何作為或活動，即應用在全科、針灸或骨傷方面的傳統中醫藥學為基礎，以診斷、治療、預防或紓緩任何疾病或任何疾病的症狀； 開出中藥材或中成藥的處方；調節人體機能狀態。

而根據香港中醫藥管理委員會資料顯示，「長沙灣道47號」並非任何註冊中醫或表列中醫的登記地址。衞生署已經與香港警務處聯絡，並得悉警方正調查事件，如有需要，衞生署會適時向警方提供專業支援。

女事主右手手臂等位置二級燒傷，經包紮後送院。（黃煦緻攝）

女事主右手臂有敷料。

事發於今早（20日）近9時，現場為長沙灣道47至55號東城大廈地下一間盲人按摩院。44歲杜姓女事主今早首次到上址進行拔罐療程，30分鐘收費150元，並由涉事師傅為其拔罐，其間事主發現自己的背部及毛巾起火，於是報警。據知，負責涉事拔罐療程的師傅離開了現場，警員曾通知他折返接受調查，惟未能成功。店舖負責人及其他職員均表示沒有其個人資料及聯絡方法。

據知，涉事師傅綽號「楊楊」，與店舖以拆帳方式合作，於上址工作僅3天。根據店舖門外的介紹，店舖提供按摩推拿、拔火罐及痛症治療等服務。負責人接受《香港01》記者電話訪問時指就事件致歉，並稱是透過朋友結識該名師傅，對他的姓名、歲數等個人資料均不清楚，僅曾查問對方是否持有香港身份證。事發後，他已無法聯絡該師傅及朋友。記者問及拔火罐療法需持牌時，負責人指以其所知拔火罐毋須持牌。

盲人按摩店的負責人（左）及職員在場接受調查。（翁鈺輝攝）

警方在盲人按摩店調查。（鄭嘉惠攝）