少訊頒獎禮逾千人獲獎　大學2年級得獎者宣揚國安　冀入紀律部隊

警務處少年警訊今日（22日）於太子警察體育遊樂會，舉行「少年警訊獎勵計劃2024頒獎典禮」，表揚會員積極投入參與少訊活動。典禮上，各區少訊學校支會及區諮詢會亦獲頒發獎項，分別表揚他們於學校支會活動計劃、防騙及推動維護國家安全的宣傳建議比賽中的傑出表現。



今年有逾1,200人獲獎，其中就讀大學2年級的金星章得主曾梓軒致力參與國家安全宣傳教育工作，在課餘時間為國家安全展覽廳擔任義務導賞員，曾接待中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室和中國人民解放軍駐香港部隊人員。他的志願是加入紀律部隊，服務市民。



金星章得主曾梓軒（中）。

警務處處長蕭澤頤致辭時表示，少訊一直致力為年輕人提供多元化的活動和訓練，培育他們的領導才能，裝備他們成為未來的領袖。過去3年「少年警訊獎勵計劃」的獲獎人數持續上升，2024年共有1,251人獲頒金、銀、銅星章，較2022年度的得獎人數增逾兩倍，青少年在參加計劃後變得更積極、自信，勇於嘗試創新及接受挑戰。他指，警務處將透過少訊與青年同行，凝聚社會各界力量，激勵和啓發年輕人。

警務處處長蕭澤頤在典禮致辭。

今屆「少年警訊獎勵計劃」共有5,470名會員參與，得獎人數再創紀錄，101人獲頒金星章，309人獲頒銀星章，841人獲頒銅星章。

得獎者手持少年警訊吉祥物「豆苗仔」合照。

同獲金星章的徐驊美年僅14歲，加入少訊短短兩年已晉升為深資領袖，熱心參與統籌滅罪宣傳活動和擔任中式步操訓練導師。她認為少訊活動讓她提升溝通技巧和領導才能，期望未來繼續傳承少訊精神。

另一金星章得主是就讀初中的少訊領袖杜雅婷，加入少訊5年，積極參與各項訓練活動，學習紀律和團隊精神。近年她協助組織到校防騙宣傳活動，亦在步操練習中擔任指揮員。她認為少訊的活動讓她發揮潛力，提升自己。

典禮上，各區少訊學校支會及區諮詢會亦獲頒發獎項，分別表揚他們於學校支會活動計劃、防騙及推動維護國家安全的宣傳建議比賽中的傑出表現。

少訊自1974年起，以培育青年領袖和滅罪伙伴為目標，舉辦多元化的活動及訓練，並於 2022年推出「少年警訊新策略 — IDEAS@JPC」。「IDEAS」當中的「I」代表 Innovation（創新思維）、「D」代表 Discipline（守法自律）、「E」代表 Exposure（多元視野）、「A」代表 Adventure（歷奇鍛鍊），而「S」代表 Synergy（協作共創）。

「少年警訊獎勵計劃」以「IDEAS」為主題，除定期舉辦團體活動及歷奇訓練外，近年亦積極舉辦各式各樣嶄新的活動（例如「少年警訊創新科技大賽」）及創科文化交流團（例如到訪酒泉見證衛星發射），擴闊年輕人的視野。會員參加活動後將獲取積分，達到指定要求將獲頒金、銀、銅星章及證書以作獎勵。有關計劃詳情，請參閱網頁：www.police.gov.hk/ppp_tc/16_jpc/jpc_award_scheme.html

典禮上，各區少訊學校支會及區諮詢會亦獲頒發獎項，分別表揚他們於學校支會活動計劃、防騙及推動維護國家安全的宣傳建議比賽中的傑出表現。