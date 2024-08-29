國家隊訪港｜全紅嬋與「豆苗仔」鬥萌　140少年警訊接機送吉祥物

2024巴黎奧運國家隊代表團今日（8月29日）抵港，展開一連三日訪港行程，65位健兒好手下榻尖東海景嘉福洲際酒店，受港府及市民熱烈歡近。警方同樣隆重其事，另外安排了140位少年警訊會員接機，並贈送吉祥物「豆苗仔」予一眾選手，其中熱愛公仔的全紅嬋愛不釋手，其「萌樣」與同樣可愛的豆苗仔，相映成趣。



眾所周知，國家隊其中一位跳水金牌選手全紅嬋熱愛龜公仔，其率真性格、可愛模樣萌返一眾粉絲，每逢出賽均獲大批粉絲「掉公仔」追捧。今次國家隊造訪，「萌樣」除了全紅嬋外，還有少年警訊的綠色吉祥物「豆苗仔」。140位少訊會員到場接機時，將吉祥物送贈予各選手，其中全紅嬋獲得「豆苗仔」後，大熱天時仍一直手持公仔不離手。

超萌的「豆苗仔」絨毛公仔，內含棉花，高9厘米、直徑6厘米、淨重45克。2020年中，警方推出全新吉祥物「豆苗仔」，一粒小青豆（MiniBean）象徵少年警訊會員自律勇敢、以成為青年領袖、滅罪夥伴、貢獻社會為目標。為了更主動及有效接觸青少年，少訊提供各種活動及比賽等，冀青少年與吉祥物「豆苗仔」 一樣茁壯成長，裝備自己面對不同挑戰。

豆苗仔是年青有為的滅罪夥伴，長大後成為充滿智慧的大師級人物，熱心社會事務，致力推動銀髮族關注防罪、道路安全及防虐老資訊，與耆樂警訊的場吉祥物「豆大師」，一同成為滅罪夥伴。

140位少年警訊到場接機歡近及送吉祥物，全紅嬋一直手持「豆苗仔」，愛不釋手。

▼ 8月29日 國家隊代表團抵港下榻酒店 ▼

