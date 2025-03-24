警嚴打網騙及洗黑錢拘12人　30人受害涉款$670萬

警方表示，鑑於近年詐騙案件及牽涉傀儡戶口的洗黑錢活動有持續上升的趨勢，觀塘警區刑事部人員於3月9日至21日，在全港多區展開代號「曉光」的反詐騙行動，打擊科技罪案及網上騙案。行動中，人員共拘捕12人，大部分為傀儡戶口持有人，共牽涉11宗詐騙案，受害人達30人，涉款670萬元。



行動中，人員共拘捕12人，大部分為傀儡戶口持有人，共牽涉11宗詐騙案，受害人達30人，涉款670萬元。（資料圖片攝）

被捕9名男子、2名女子及1名内地男子（18至51歲），分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等。他們涉嫌與全港多區發生的11宗騙案有關，包括網上購物騙案及電話騙案等。案件涉及30名受害人（18至51歲），損失金額共約670萬元；其中一間公司損失金額高達450萬元。

根據調查顯示，大部分被捕人相信為傀儡戶口持有人，懷疑他們曾提供自己的個人銀行戶口資料或被詐騙集團以金錢利誘開設銀行戶口予犯罪集團作處理犯罪得益之用。被捕人中，2名男子及1名內地男子已提堂，其餘人士獲保釋候查。

警方重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。

警方呼籲市民小心保護個人資料，包括身份證、銀行、稅務等文件，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。如懷疑當中涉及詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。