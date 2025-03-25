車CAM直擊｜風火輪上龍翔道　的士擦身而過　網民：挑戰交通周

警方交通總部統籌五大總區交通部，本周起嚴厲執法，打擊行人及司機違規，但仍有市民做出違法行為。網上流傳一段車CAM片段，可見有人在凌晨時分，在龍翔道往荃灣方向的公路上踩「風火輪」，期間一輛的士從旁駛至，擦身而過，險象環生。有網民指，事主「唔怕死」，亦有人形容此舉是挑戰警方的交通周。



網上流傳一段約59秒的車CAM片段，發帖者指事發時間為今日（25日）凌晨約2時15分，可見CAM車沿龍翔道往荃灣方向行駛，至近龍翔道觀景台時，有人在馬路中線位置踩「風火輪」，期間一輛的士從旁駛至，擦身而過，險象環生。

有人在馬路中線位置踩「風火輪」，期間一輛的士從旁駛至。（Timothy Yu ／車cam L（香港群組））

有人在馬路中線位置踩「風火輪」，期間一輛的士從旁駛至。（Timothy Yu ／車cam L（香港群組））

有人在馬路中線位置踩「風火輪」，期間一輛的士從旁駛至。（Timothy Yu ／車cam L（香港群組））

有人形容此舉是挑戰警方的交通週。（Timothy Yu ／車cam L（香港群組））

有網民指，事主居然在高速公路上踩「風火輪」、「唔怕死」，亦有人形容此舉是挑戰警方的交通周。

執法行動今個星期展開。警方會於全港各區進行不定時、不定點的大型嚴厲執法行動，更會配合便裝及高點攝錄，打擊不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號過馬路，無使用行人過設施等常見違規。警方表示，大規模及嚴厲的專題執法行動將持續及高調地進行，又重申「執法絕非為追票」，希望市民體會謹慎守法，你我有責的重要。

根據現時法例，在行車道、行人路及單車徑上使用「電動可移動工具」，包括電動滑板車、電動單輪車（俗稱風火輪）、電動平衡車、電動滑板、電動單車等，均違反香港法例第374章《道路交通條例》及其附屬法例，以及其他相關法例。而使用未經登記及領牌的電動可移動工具，一經定罪，最高可被罰款港幣1萬元及監禁12個月。除此之外，亦有機會觸犯「駕駛時沒有有效駕駛執照」﹑「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」及「在行人路上駕駛電單車」等罪行。