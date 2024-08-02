打斜過馬路｜尖沙咀加連威老道加拿分道交界今試行　30秒內過對角

尖沙咀加拿分道與加連威老道交界的十字路口，今日（2日）起試行打斜過馬路，記者下午到現場所見，不少市民已熟練地打斜走到對角行人處，不用30秒已成功到達，較以往「L字形」連過兩條馬路才到對角，大約要90秒，現在所花時間少了兩倍。但有市民稱以往趕時間都會打斜過馬路，如今加了對角斑馬線後「感覺合法少少」。



尖沙咀加拿分道與加連威老道交界路口的對角行人過路處8月2日開放使用。（吳美松攝）

運輸署繼早前在沙田沙角街與逸泰街路口推行試點後，尖沙咀加拿分道與加連威老道交界路口第2個試點，今日首日開放使用。記者下午約3時在現場所見，人來人往，持續有20至30名行人打斜過馬路，人車都相當繁忙。其間有多部車輛駛至堵塞在路口，剛巧遇上紅燈需停車等候，多名途人要在車輛之間楔車罅過馬路，形同人車爭路。

現場十字路口十分繁忙，記者現場所見，有多部車輛塞在路口停燈，行人楔車罅過馬路。(吳美松攝)

對於接連試行打斜過馬路，市民鄧先生認為，該個十字路口加上對角線後更美觀，他以往因為趕時間，亦曾試過打斜過馬路，指現時是「感覺合法少少」。

尖沙咀加拿分道與加連威老道交界路口的對角行人過路處8月2日開放使用。（吳美松攝）

邱小姐間中亦會使用該十字路口，她直言過去未推行打斜過馬路時，若太趕時間，都會「打斜」形式走到對角行人路口。她認為其他地區的十字路口亦可改為「對角行人過路處」，不過就要視乎路面是否有足夠空間。

葉小姐也指，平日會經過該路口，認為可以「打斜過」後會更方便。以往她趕時間，亦會考慮打斜過馬路。她又認為在該路口設「對角行人過路處」合適，因為該處人流較多，經常有市民要走到對角路口，現在比較方便和節省時間。