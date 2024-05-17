打斜過馬路｜運輸署：尖沙咀試點會擴闊中間位置　正測試綠燈倒數

運輸署年初先在沙田沙角街與逸泰街交界推「澀谷式」的對角行人過路處，年中在尖沙咀加拿分道與加連威老道交界推第二個試點。立法會今（17日）討論對角行人過路處，多名立法會議員提出其他試點，並要求增加行人綠燈倒數功能。



運輸署稱需6至9個月吸納經驗，尖沙咀會按沙田經驗，擴闊中間行人相遇位置等，又稱現時正在東涌試驗行人綠燈倒數，並與大學一同研究成效。



▼1月31日 沙田推行對角行人過路處試點▼



+ 1

有議員建議增新試點 包括粉嶺中心一帶、屯門翠湖路十字路口５

立法會交通事務委員會今開會討論設對角行人過路處計劃，多名議員讚賞沙田對角行人過路處成效佳，紛紛提出新試點建議，包括民建聯劉國勳提出在粉嶺中心一帶設置、實政圓桌田北辰建議在屯門翠湖路十字路口加裝、李世榮則建議在將軍澳寶邑路唐俊街交界推展等。

運輸及物流局副秘書長麥震宇指，當初挑選沙田及尖沙咀試點是經過用心考慮，兩試點屬不同性質路口，例如沙田是鄰近巴士站鐵路站的住宅區；尖沙咀路口則較細，不僅有市民更有遊客，會將沙田經驗馬上套用在尖沙咀試點並作出改善，但仍須6至9個月時間觀察，之後會集思廣益決定其他試點。

尖沙咀試點料在行車轉剿位加裝護柱

運輸署署理助理署長/技術服務區家傑則稱，總結沙田試點經驗後，發現行人在中間相遇時會較擠迫，故尖沙咀試點推行時會將中間空間擴大一些，並在行車轉彎位加裝護柱等安排。

運輸署參考各地經驗，在沙田及尖沙咀推對角行人過路處。（歐嘉樂攝）

另外，多名議員提出外國早有綠燈倒數功能，麥震宇表示，以前曾做試驗，在綠色行人公仔閃動時倒數，但研究發現效果不佳，甚至行人過馬路時間變得更長，故就此作罷。

他補充，去年底已在東涌達東路及美東街的行人紅綠燈試行新計劃，與本地大學共同研究，在行人綠燈亮起時已開始倒數，若成效佳會陸續在其他地方推行。