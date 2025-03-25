入境處黃大仙美食墟反黑工　拘14內地人涉推銷貨品

入境處昨日（24日）在黃大仙繽紛美食墟展開反非法勞工行動，行動中拘捕14名懷疑從事非法工作的內地訪客。



入境處表示，特遣隊根據線報於區內一個美食展覽會採取行動。行動中，特遣隊人員發現多名目標人士在展銷攤位向顧客推銷，出售食品和貨物。特遣隊人員隨即拘捕14名懷疑非法勞工。被捕的懷疑非法勞工為4男10女，均為內地訪客，年齡介乎31至45歲。入境處正跟進調查涉嫌僱用非法勞工的僱主，不排除有更多人被捕。



懷疑非法勞工在行動中被捕。（入境處提供）

入境處人員展示在行動中檢取的證物。

入境處指出，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

如求職者沒有香港永久性居民身份證，僱主亦必須查閱求職者的有效旅行證件，違例者經定罪後，最高可被判罰款15萬元及監禁1年。發言人提醒所有僱主切勿以身試法，僱用非法勞工。入境處會繼續嚴正執法，打擊有關罪行。