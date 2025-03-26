自提點亂象．一片睇清｜貨亂放任拎？採訪真實情況　剖析混亂根源

網購大行其道，不少網民分享他們的中伏體驗，指部分自提點服務出現問題。《香港01》記者過去一個月，走訪多個被指管理失當的自提點一探究竟，並以一條影片整合其中三店的混亂情況，紀錄顧客和員工的各樣抱怨，並找來業界人士剖析內地兩大電商平台淘寶及拼多多的競爭，如何為自提點帶來前所未有的挑戰。



自提點亂象系列報道﹕無人看管任摷任拎 自提點爆煲結業 集運商解釋成因（01製圖）

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其中一個自提點位於西灣河太安樓，服務質素備受詬病。2月24日，有市民向《香港01》投訴，指店舖鐵閘緊閉，貨物堆放雜亂，分別放置在店外一個籠架、附近梯間與平台空地，無人管理，猶如「無掩雞籠」，貨物散落如垃圾堆，顧客耗時兩小時自行翻找仍空手而回，憤然投訴卻換來一肚氣，後來自提點更匆匆結業。

另一自提點在秀茂坪安泰街市，有網民指3月12日晚上店舖混亂，貨物四散，任人自取。《香港01》記者翌日實地採訪，發現貨物堆滿地面及後樓梯，甚至佔用另一個空置的相連舖位，有客人三度提貨均無功而回，大為不滿。

自提點亂象系列報道﹕安泰街市貨積如山 職員呻時薪$40忙碌又受氣已辭職（01製圖）

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職員解釋附近一間自提點突結業，貨物全部被轉送過來，他們亦疲於奔命，更大吐苦水，指時薪僅40元，即只有最低工資，另有每小時25元獎金，卻被公司壓榨，遲到扣錢、拖糧、少發獎金、OT無補水、一日內應付兩日的貨量等，偶爾更被客人惡言相向「信唔信我冚你一巴」，已決定辭職。這一個自提點，在記者採訪後的第二日就被清空，改以自取車形式，晚上指定時間在街市外派貨，集運公司向客戶發訊息，指是基於保安理由而有此變動。

其餘一個自提點位於葵涌，早在1月時亦曾被網民控訴無職員管理，客人要自己找貨物。事隔逾月，記者實測將拼多多貨物送往該個自提點，了解其最新情況。店內雖然有一名職員打理，但忙於整理，更曾着客人改日再來取貨。他解釋由於附近自提點結業，貨物全數轉送至其店舖，貨量過多，他來不及拆貨上架歸類，故難以短時間替客人找出貨件。

自提點亂象系列報道﹕拼多多與淘寶包郵戰玩殘自提點？營運者拆解三大困局（01製圖）

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這些自提點看起來很混亂，究竟出現什麼問題？記者向其中一位營運者了解，她剖析三大自提點面對的挑戰﹕拼多多與淘寶菜鳥包郵戰壓低佣金，首重費用由5元降至2.5元，但租金人工高企，利潤微薄；平台無視自提點容量，不斷送貨令店舖應接不暇；物流送貨不定時，自提點要隨時待命，若無人簽收便會被棄於街頭。營運者慨嘆，為接貨只能同意低佣金，故利潤並不多，「依家真係幫個啲集運公司，或者拼多多、菜鳥打份工」。

另一集運商BUYUP回覆《香港01》查詢時亦指出，國內兩大電商平台推出包郵服務後，聽聞以量多為由，要求自提點佣金一降再降。面對租金壓力，許多自提點只能接受低佣金，結果貨量增加但收入未見提升，甚至有所下降，加劇管理壓力。

▼西灣河太安樓自提點亂況▼

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▼安泰街市自提點亂況▼