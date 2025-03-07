菲傭涉用熱水灼傷1歲少主人　被控虐兒罪提堂　准以1千元保釋

女菲傭疑遭男傭主責備後，涉用熱水灼傷1歲男少主，令男少主的右手及半身嚴重灼傷及甩皮。該名菲傭被控1項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，案件今（7日）在沙田裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至4月22日再訊，待警方進一步調查，和索取男童的醫療報告。被告准以1000元保釋，期間不可聯絡前僱主一家。



女被告NNC，43歲，報稱家傭。被控於2025年3月3日，在沙田廣善街某單位，身為超過16歲而對1歲男童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該男童X，其方式相當可能導致該男童X受到不必要的健康損害。

女被告NNC在沙田法院提堂。（資料圖片)

辯方替被告申請保釋，裁判官批准被告以1000元保釋，期間她不可離港、每星期到警署報到兩次、居於菲律賓駐港總領事館提供的住所。此外，她亦不可聯絡其前僱主。

案件編號：STCC891/2025