涉自設會員制網站　非法轉播球賽動畫牟利　26歲男醫護遭海關拘捕

海關早前接獲版權擁有人的舉報，指有網上用戶自設網站，利用新型數碼技術，涉嫌在未獲版權擁有人授權下，自設會員制網站，向公眾傳播多個收費電視頻道牟利。據悉當中包括TVB和NOW現場直播的海外足球賽事、海外籃球賽事及其他影視頻道。



海關昨日（25日）展開執法行動，突擊搜查荃灣一個住宅單位，拘捕一名據悉從事醫護行業的26歲男子。海關電腦法證所人員亦到場支援，透過現場電腦搜證，在其中一部電腦伺服器內，搜獲超過5萬個數碼影片檔案，包括懷疑侵權的動畫影片、劇集、電影、綜藝節目等，並檢獲價值約4萬元用作非法串流的器材。



行動中，海關檢獲懷疑用作非法串流的電腦伺服器、電子設備及器材。（黃偉民攝）

海關版權及商標調查科高級調查主任蔡俊威指，海關調查發現涉案網上用戶自設網站，實時轉播多個收費及免費的電視頻道，標榜數碼電視轉播站、24小時節目及高速伺服器；亦設有動畫網站，分門別類地在網上提供海量懷疑侵權動畫影片，讓網上用戶串流點播。同時，涉案用戶亦透過實時通訊軟件、社交平台及網上討論區宣傳，吸引網上用戶收看。

經過深入調查及版權擁有人的協助下，海關人員鎖定涉案目標，在昨日（25日）早上展開特別執法行動，突擊搜查一個位於荃灣的住宅單位。同時，在一場現場直播的海外籃球賽事進行期間，海關採取了實時網上監控串流行動，派員利用電腦法證程式監控，搜集涉案網上用戶非法傳播版權作品的證據，包括籃球賽事及懷疑侵權的動畫影片。

行動中，海關在荃灣一住宅檢獲懷疑用作非法串流的電腦伺服器、電子設備及器材。（海關提供）

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海關在行動中拘捕一名26歲男子，他是收費電視的服務登記人，涉嫌營運這些侵權的網站；並一共檢獲了兩部由收費電視頻道提供給用戶的電視解碼器、一套電視訊號接收設備、3部懷疑用作非法串流的電腦伺服器、一部用來遙距操作電腦伺服器的桌面電腦、一部手提電話及一批電子設備及影視器材，估計市值約4萬元。

被捕男子現已保釋候查，案件仍然在調查中，海關不排除會有更多人被捕。

行動中，一名報稱為醫護的26歲男子被捕。（海關提供）

蔡俊威表示，今次執法行動是根據2023年5月《版權（修訂》條例》生效的傳播權利而進行，目的是打擊透過串流技術在網上轉播電視頻道及侵權影片的非法活動。被捕人是本地收費電視頻道的付費用戶，他涉利用新型數碼技術，登入付費電視頻道，規避版權擁有人施加的數碼版權保護措施，將收費電視頻道轉播予公眾。

另一邊廂，被捕人亦涉利用專用的電視信號接收設備，透過電腦伺服器上的串流軟件，將本地的免費電視台透過網頁作非法傳播，並且以數碼電視轉播站作為賣點，吸引網上用家收看。

行動中，海關電腦法證所人員亦到場支援，透過現場電腦搜證，在其中一部電腦伺服器裡搜獲到超過5萬個數碼影片檔案，包括懷疑侵權的動畫影片、劇集、電影、綜藝節目等，懷疑是用作非法串流給網上的用戶串流點播收看。

行動中，海關採取實時網上監控串流行動，派員利用電腦法證程式監控，搜集涉案網頁用戶非法傳播版權作品的證據。（黃偉民攝）

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蔡俊威續稱，被捕人除了自設網站有廣告收益之外，其網站亦設有付費會員制度，網上用戶可透過購買點數，收看懷疑侵權的動畫影片及電視頻道。他透過海外伺服器服務隱藏身份，並利用網上虛擬電腦技術進行非法串流，企圖逃避海關偵查，但他留下數碼足跡，海關在國際組織的協助下，及根據版權擁有人和網上服務供應商提供的資料，深入調查及分析，成功鎖定今次的涉案目標。

海關版權及商標調查科高級調查主任蔡俊威簡報案情。（黃偉民攝）

海關提醒，市民千萬不要參與任何未獲授權向公眾傳播版權作品的活動。市民亦應該尊重知識產權，避免使用任何形式的非法串流，接收版權作品或電視頻道。涉及非法串流的網頁、應用程式或串流連結，可能附有電腦病毒或惡意程式，為用家帶來潛在風險。

根據《版權條例》，任何人在未獲得版權擁有人的授權下，為任何包括為牟利或報酬，而向公眾傳播作品的貿易或業務；或在這些貿易或業務的過程當中，向公眾傳播版權作品；或向公眾傳播版權作品達到損害版權擁有人權利的程度，均屬違法，一經定罪，最高刑罰為監禁4年及就每項版權作品罰款5萬元。市民可以透過海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑侵權活動。