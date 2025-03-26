數碼港地盤手提無線磨機疑4米高跌下　男工人遭擊中吐血送院

今日（26日）下午4時51分，數碼港資訊道一名地盤男工人，疑被一個由約4米高墮下的手提磨機打中吐血，同事見狀報案。消防接報趕至解救男事主，他背部有約10厘米乘10厘米的瘀傷，清醒由救護車送瑪麗醫院治理。



36歲姓劉男事主送院時需戴上氧氣罩協助呼吸。警方到現場調查，將案件列作「有人意外受傷」跟進。



消息指，地盤9樓一名49歲男工人，工作期間懷疑失足，磨機隨之跌下擊傷8樓工作的劉男背部。

現場為數碼港資訊道一地盤。（梁偉權攝）

金門建築表示，今日（26日）下午約4時40分，公司接獲一宗地盤工友受傷報告。一名分判商工友遭一個裝有一部手提無線角磨機的工具袋墮落時擊中背部。在場急救員已即時為傷者治理，他當時狀態清醒，擊中部位有紅腫跡象但沒有流血，並由救護車送往瑪麗醫院接受進一步檢查及治療，目前情況穩定。

經相關部門初步調查，事件暫列為有人受傷，並未發現涉及工業意外。金門建築現正全面配合警方、勞工處調查並積極跟進事件。金門一直重視工地安全，並對傷者表示慰問。公司已再次提點工友注意安全，並加強檢視工地安全及工友培訓。

男子由救護車送瑪麗醫院。（左朗星攝）

勞工處回覆查詢指，已知悉事件，並已展開調查。