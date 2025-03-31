警一連三日於新界北打擊酒駕毒駕　九人被捕檢多款毒品

警方表示，新界北總區交通部執行及管制組特遣隊，一連3日（3月28至30日）於凌晨時分在區內展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的行動，以打擊停牌期間駕駛、酒後駕駛、毒後駕駛及販運危險藥物等罪行。行動中，人員共拘捕6名本地男子、2名本地女子及1名非華裔男子，他們年齡介乎21至51歲。



警方於行動中拘捕9人，檢獲多款毒品。(警方圖片)

當中，警員3月28日晚上於錦田公路執行路障行動期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂將其截停搜查。人員在車內一對男女身上，檢獲約24克懷疑可卡因、及約1克懷疑氯胺酮，檢獲的毒品市值共約3萬港元。經初步調查後，人員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕車上23歲姓沈本地男司機、及21歲姓詹本地女乘客。人員亦發現該男司機為被通緝人士。

警方於行動中拘捕9人，檢獲多款毒品。(警方圖片)

警務人員亦在3月29日晚上於錦田公路，發現一對男女形跡可疑，遂截停搜查。人員在他們身上檢獲4粒懷疑含有依托咪酯（俗稱「太空油」毒品）的電子煙彈，及兩支電子煙、約4克懷疑「冰」毒、及約1.1公斤懷疑大麻花，檢獲的毒品市值共約25萬港元。人員遂以涉嫌「販運危險藥物」及「藏有吸食工具」，拘捕42歲姓鄭本地男子、及27歲姓羅本地女子。此外，該女子亦因「未能出示身份證明文件」被捕。

警方於行動中拘捕9人，檢獲多款毒品。(警方圖片)

此外，人員在3月29日凌晨於八鄉一個加油站內，截查一輛形跡可疑的黑色七人私家車。經初步調查後，車上一名47歲姓楊本地男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

警方於行動中拘捕9人，檢獲多款毒品。(警方圖片)

行動期間，人員於區內截停多輛行車不穩定的私家車，並對司機進行酒精呼氣測試。當中，一名30歲姓陳本地男司機今日（3月31日）凌晨約1時，在大埔公路元洲仔段被發現未能通過酒精呼氣測試，他涉嫌「酒後駕駛」被捕；另外，人員3月28日晚上約11時半，在屯門三聖街拘捕一名未能通過酒精呼氣測試的31歲姓梁男本地司機，並在其身上檢獲約1克懷疑可卡因，該男司機涉嫌「酒後駕駛」及「藏毒」被捕。

警方於行動中拘捕9人，檢獲多款毒品。(警方圖片)

最後，人員在八鄉拘捕一名涉嫌「非法入境」的29歲非華裔男子、及在屯門公路拘捕一名涉嫌「違反法庭命令」的51歲姓陳本地男司機。

警方於行動中拘捕9人，檢獲多款毒品。(警方圖片)

警方重申，「醉酒駕駛」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，一經定罪，可處停牌、罰款1萬港元及監禁12個月。警方稱，會繼續加強執法，打擊相關罪行。此外，警方對所有毒品活動均採取零容忍態度，並會繼續進行打擊毒品行動。

警方於行動中拘捕9人，檢獲多款毒品。(警方圖片)

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。