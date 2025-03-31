海關機場破兩販毒案檢5000萬K仔　拘3抵港女　有人收1萬歐元報酬

海關一連兩日（29及30日）在機場破獲兩宗航空旅客販毒案，分別從德國法蘭克福及荷蘭阿姆斯特丹飛抵本地的寄艙行李內，共檢獲102公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值約5,000萬元，並拘捕兩名外籍女子及一名本地女子。



3名女子分別被控以一項「販運危險藥物罪」，將於明日（4月1日）在西九龍裁判法院提堂。據了解，其中一名被捕外籍女子，承認收取約1萬元歐元（折合約8.4萬港元）報酬販毒；而被捕本地女子，則收取約2萬港元報酬。



行動中，人員共檢獲5000萬元懷疑氯胺酮，拘捕兩名外籍女子及一名本地女子。（林振華攝）

海關毒品調查科調查主任梁錦榮稱，首宗案件發生於上周六（29日），海關揀選兩名從德國法蘭克福抵港的外籍女子清關，在其4個寄艙行李中，檢獲81公斤懷疑氯胺酮，市值約4,000萬元，關員隨即將兩名女子拘捕。據了解，其中一名外籍女子承認收取約1萬元歐元報酬販毒。

第二宗案件發生於昨日（30日），關員揀選一名從荷蘭阿姆斯特丹抵港的女子清關，並發現X光影像有異。經進一步檢查後，發現其寄艙行李中內藏約21公斤懷疑氯胺酮，市值約1,000萬元。人員隨即將女子拘捕。據了解，該女子收取約2萬港元報酬販毒。

行動中，人員共檢獲5000萬元懷疑氯胺酮，拘捕兩名外籍女子及一名本地女子。（林振華攝）

兩名被捕23歲外籍女子， 分別報稱為倉務員及無業；被捕27歲本地女子，則報稱為舞台技術員。3名女子各被控以一項「販運危險藥物罪」，將於明日（4月1日）在西九龍裁判法院提堂。

海關強調，將會繼續對毒品來源去向進行積極調查，不排除稍後時間會有進一步的拘捕行動。根據調查所得，兩宗案件中的行李箱內，只有非常少量的個人物品。梁錦榮指，販毒集團只用環保袋或者是一些膠袋去收藏大量的氯胺酮，企圖以孤注一擲及僥倖的心態，期望可以逃避海關的截查。

行動中，人員共檢獲5000萬元懷疑氯胺酮，拘捕兩名外籍女子及一名本地女子。（林振華攝）

海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。