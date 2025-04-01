七姊妹道爆水管｜煤氣暫停供應　食肆叫苦：開唔到工，好無奈！

北角七姊妹道昨日（3月31日）爆水管，同時影響煤氣供應。事發超過24小時，路面仍待修復，煤氣仍未恢復供應，附近食肆以至老人院大受影響。有食肆表示，昨日整天不能營業大感無奈，「開唔到工，租金又貴，好無奈啊！」，又如今日同樣情況，估計損失5至6萬元。另有餐廳負責人指，有貨物被泥水沖毀，全數報銷，而目前改用電子爐煮食，期望煤氣公司早日完成維修，回復正常。



北角七姊妹道介乎琴行街與書局街爆水管，雖然水務署已經關水掣，積水退去，但現場路面仍然封閉，等待工人搶修。（羅敏妍攝）

餐廳負責人向小姐指，昨日無水無煤氣，加上門口水浸，整天不能營業，「門口水浸，啲人嚟唔到，點做生意？」。她又表示，事件對餐廳造成很大影響，貨物例如麵包，被泥水沖毀，全數報銷，加上租金及人工，認為損失大，直言「租使唔使交啊，啲同事返咗嚟人工使唔使畀啊！」。

向小姐指，昨日無水無煤氣，加上門口水浸，整天不能營業，事件對餐廳造成很大影響，貨物例如麵包，被泥水沖毀，全數報銷。（羅敏妍攝）

雖然煤氣公司有提供石油氣爐，但向小姐指，這些石油氣只適用於一般住宅，但對食肆來說作用不大，「炒唔到嘢，keep住（一直）個爐會結冰，要一路用一路淋水，無咁多人手」。

她指，目前改用電子爐煮食，至於午市能否提供炒粉麵飯，就要視乎情況，期望早日完成維修，回復正常。

向小姐指，目前改用電子爐煮食，至於午市能否提供炒粉麵飯，就要視乎情況，期望早日完成維修，回復正常。（羅敏妍攝）

另一間食肆老闆謝先生就指，今早嘗試開啓煤氣爐，但「撻唔著」，坦言不知如何是好，大感無奈，「開唔到工，租金又貴，好無奈啊！」，又透露昨日已無營業，如今日同樣情況，估計會損失5至6萬元，批評為何可如此長時間無煤氣供應，認為各方的協調欠佳。他又指，因為廚房細，因此不打算使用煤氣公司提供的石油氣爐。

謝先生指，今早嘗試開啓煤氣爐，但「撻唔著」，坦言不知如何是好，大感無奈。（羅敏妍攝）

謝先生透露昨日已無營業，如今日同樣情況，估計會損失5至6萬元。（羅敏妍攝）

另有餐廳員工表示，現時只得一罐石油氣及一個爐可以營業，「炒唔到粉麵飯，煲唔到湯，烚唔到嘢，保溫都做唔到」。

有餐廳員工表示，「炒唔到粉麵飯，煲唔到湯，烚唔到嘢，保溫都做唔到」。（羅敏妍攝）

有餐廳員工表示，現時只得一罐石油氣及一個爐可以營業。（羅敏妍攝）

有餐廳員工表示，現時只得一罐石油氣及一個爐可以營業。（羅敏妍攝）

至於附近的安老院同樣受到影響，有安老院員工表示，院舍無水無煤氣影響大，「老人家百幾個無水無咁方便，沖涼今日先沖返」。她又指，昨日午餐廚房師傅到街市買米粉回院舍淥煮給院友吃，較為清淡，而晚餐因有石油氣爐，情況稍為改善，但因為無水，仍要出外購蒸餾水。

煤氣公司回覆指，受北角七姊姊道爆水管事故影響的地下煤氣管道，個別受影響大廈早上已恢復燃氣供應。但由於煤氣喉管入水和沙石嚴重，煤氣公司仍在努力搶修其他受影響的喉管，同時會繼續向有需要的商業用户提供合適的協助。