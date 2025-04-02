黃大仙公屋單位變「毒品士多」　海關拘兩男檢$700萬太空油等毒品

海關昨日（4月1日）在黃大仙一個公共屋邨進行反毒品行動，搗破一個「毒品士多」的單位，檢獲不同種類的毒品，包括太空油毒品煙彈、可卡因、霹靂可卡因、搖頭丸及含有大麻油的電子煙，估計市值約700萬元。



海關拘捕兩名無業男子，年齡為19歲及54歲。海關提醒，若發現有人利用公屋單位販毒，會與房屋署跟進，將可能沒收單位。



海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任湯彥熙交代案件。（羅日昇攝）

海關昨日在黃大仙進行反毒品行動，在一個公共屋邨內截查一名可疑男子，並在他手持的行李箱裡，發現有約1.1公斤懷疑霹靂可卡因、1公斤懷疑可卡因、約1500粒懷疑搖頭丸、約100克懷疑搖頭丸粉末，以及約102支懷疑含有大麻油的電子煙。

海關人員隨即將男子拘捕，其後押解男子到邨內一個住宅單位搜查，並在單位內進一步檢獲129粒懷疑太空油毒品煙彈、約5公斤懷疑可卡因、約200克懷疑霹靂可卡因，以及一批懷疑毒品包裝工具。檢獲毒品總金額估計市值約700萬元。另外，海關在單位內拘捕另一名男子。兩名被捕男子分別為19歲及54歲，均報稱無業，案件仍在調查當中。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任湯彥熙指，提醒市民切勿利用公屋單位販毒或進行不法行為。若經調查後，發現公屋單位涉及相關罪行，海關會與房屋署跟進。若公屋租戶嚴重違反租約，公屋單位有可能被沒收，後果非常嚴重。

海關亦指，不法分子試圖美化毒品的叫法，將依托咪酯等物質放入煙彈，命名為「太空油」企圖淡化禍害，令人沉淪毒海。香港政府已嚴肅處理此問題，並將依托咪酯及其三種類似物，包括美托咪酯、丙帕酯及二丙帕酯列為毒品，嚴正命名為太空油毒品。

販毒集團利用公屋單位經營一個毒品士多，除了可卡因、搖頭丸、大麻等常見毒品外，亦包括新興的太空油毒品，亦引證太空油是毒品的鐵一般事實。年青人要拒絕接觸太空油毒品。

根據危險藥物條例，販運危險藥物是嚴重罪行，一經定罪可被判罰500萬元及被判終身監禁。 市民切勿以身試法。