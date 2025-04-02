火炭謀殺｜消息﹕泰國落網25歲紋身刀手為拳擊教練　有新義安背景

火炭穗禾路3月16日發生謀殺案，綽號「蛤蟆東」的52歲姓譚黑幫男子，遭人狂斬多刀身亡。警方早前拘捕2男1女，其中策劃血案的黑幫姓黃父子主謀（76歲及47歲）已獲准保釋；協助涉案男友潛逃的28歲姓陳女護士則已被落案起訴及提堂。兩名刀手、一名睇水男和一名駕的士接載刀手的車手在案發後潛逃。



消息指，其中一名25歲男刀手在泰國芭堤雅落網。男刀手姓張，任職拳擊教練，並有黑社會新義安背景。據知警方得知張男逃到泰國後，要求泰國警方協助，張男3月27日在芭堤雅，被遭撤銷居留許可及驅逐出境，4月1日由香港警方陪同，由泰國返抵香港，隨即在香港國際機場被捕，並於今午（4月2日）由警方押返現場重組案情。



疑犯於火炭麗禾里向探員交代案發經過。（王海圖攝）

張男今午4時在警方押解下，返回謀殺發現場進行案情重組。他身穿灰色上衣、黑色長褲及球鞋、雙手戴有白色手套，黑布蒙頭及腰纏鐵鏈，在麗禾里迴旋處向探員交代案情後一度登上警方七人車，其後他再下車，往麗禾里與穗禾路交界走去，其間曾在馬路中心停下腳步，指示行兇路線。

警方以假人及道具刀重演行兇過程。（王海圖攝）

當走至穗禾路行人路時，探員將一把道具牛肉刀交到疑犯手中，並取出假人，疑犯從假人後方斬其腿部兩刀。探員其後手持假人一直沿行人路走去，疑犯亦持刀尾隨了一段路，然後離開行兇位置，並示意自己案發時曾跨過行人路欄杆逃走，在涉案的的士左邊登車。他結束案件說明後，登上警方七人車，前往下一個案情重組地點，即田心下城門道9號對開近富山火葬場。

疑犯於火炭麗禾里向探員交代案發經過。（王海圖攝）

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案發於3月16日下午約5時25分，姓譚（52歲）男子在麗禾里與穗禾路交界，遭兩名刀手追斬；兇徒登上一輛的士逃去。譚男重傷昏迷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，傍晚6時08分證實不治。據了解，死者有黑社會背景，綽號「蛤蟆東」，曾為荃灣和勝和人馬，近年「過底」至14K，跟隨北角肥標，但死者活躍於火炭一帶。

2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹。（資料圖片/林振華攝）

警方在黃大仙拘捕兩名中國籍男子（76及47歲），涉嫌「串謀謀殺」，相信他們策劃今次襲擊。兩人為父子關係，均有黑社會背景；相信死者與他們因金錢問題出現嚴重糾紛。兩名被捕父子獲准保釋候查。而另一名28歲被捕女子，已被暫控一項協助罪犯罪及一項誤導警務人員罪，案件3月19日上午，已在沙田裁判法院提堂。據了解，她任職護士，案件中她協助「睇水」男友潛逃內地。

▼2025年3月16日火炭斬人謀殺案▼



2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹及衣物。（資料圖片/林振華攝）

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案中兩名刀手、一名睇水男和一名駕駛套假牌的士接應的車手，於案發後潛逃。其中一名25歲姓張男刀手，據泰國傳媒報道，他於當晚約9時從香港乘飛機逃到泰國曼谷，再轉到芭堤雅。香港警方以涉嫌謀殺向他發出逮捕令，在泰國當局協調下，當地人員在芭堤雅將他拘捕，並撤銷其在泰國的居留許可，隨後被驅逐出境及返回香港，今日由警方押解重組案情。

其中一名有紋身的姓張刀手逃往泰國，日前在芭堤雅落網。（泰國移民局圖片）

▼4月2日警方重組案情▼



▼謀殺案翌日（2025年3月17日）警員包圍建興大廈▼



警員持爆破工具上樓，準備爆門入單位。（翁鈺輝攝）