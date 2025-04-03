警屯門搗三合會洗黑錢網絡拘21人　涉處理$4000萬毒品犯罪得益

警方表示，為針對一個活躍於屯門區內的三合會團伙，屯門警區刑事部聯同重案組、反黑組、情報組及科技與財富罪案隊，周二起一連兩日（4月1日至2日）展開代號「風港行動」的執法行動，突擊搜查全港多區，成功打擊該三合會團伙的收入來源，搗破其洗黑錢網絡。行動中，警方檢獲逾4,000萬元涉及毒品的犯罪得益，並拘捕21名涉案男女。



屯門警區一連兩日突擊搜查全港多區，展開代號「風港行動」的執法行動，檢獲逾4,000萬元涉及毒品的犯罪得益，並拘捕21名涉案男女。（警方facebook)

屯門警區重案組高級督察胡諾軒稱，鑑於過去半年屯門區外發生的兩宗嚴重暴力案件，均涉及區內三合會團伙。因此警方對該團伙採取針對性部署，宥別於於傳統打擊黑社會的行動，例如查牌或搗破非法場所，是次屯門警區主要以財富調查作為主要打擊手段。經深入調查，警方發現該團伙於2020年3月至5月期間，利用11個屬於個人銀行戶口處理超過4,000萬元的犯罪得益。

警方財富罪案隊高級督察蘇啟鴻表示，經屯門警區刑事部人員的情報搜集和分析後，發現該團伙成員會利用他們的個人銀行戶口處理犯罪得益，並會以現金提走款項，藉此提高隱蔽性，亦增加警方追查資金流向的難度。有見及此，警方自2025年1月底起，透過翻查大量銀行文件及交易記錄，並對涉案人士户口進行深入資金流向分析，包括追查資金的來源、存取資金的方式和戶口運作的模式。

其中發現涉案銀行户口流量有異常，並有不同人士匯款給這些銀行的帳戶。與此同時，警方亦發現這些戶口持有人向銀行或稅務局所報稱的職業及其收入，與其銀行戶口的交易嚴重不相稱。例如，一名報稱無業人士的戶口，在過去數年，竟錄得900萬港元交易量。

屯門警區重案組高級督察胡諾軒及財富罪案隊高級督察蘇啟鴻交代案情。（蔡正邦攝）

蘇啟鴻續稱，警方經過逾兩個月搜證，在時機成熟後，在2025年4月1日至2日展開執法行動，期間鎖定多名有三合會背景的戶口持有人、亦識別一些與户口進行頻繁交易的目標人物。經調查後，相信他們利用自己的銀行帳戶處理一些與毒品有關的犯罪得益，然後戶口持有人就會在短時間內，將犯罪得益轉移給其他涉案的人士，並分別通過轉帳或現金提款清洗黑錢。

行動中，警方共拘捕21名男女，涉嫌「處理已知或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）及「串謀洗黑錢」罪。被捕的19男2女，年齡介乎19至42歲，職業包括建築工人、運輸工人及無業等。

警方重申，洗黑錢屬嚴重罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。[07:10–07:16] 市民不要因為一時貪念 或有搵快錢的心態去租、借或賣戶口給他人，即使戶口持有人沒有實際操控戶口去收取贓款，同樣是有機會觸犯法例的。警方亦提醒公眾切勿干犯任何與毒品相關的罪行，販運危險藥物屬於嚴重的罪行，根據《危險藥物條例》 一經定罪最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，而管有或吸食危險藥物亦同樣觸犯《危險藥物條例》一經定罪最高可判處罰款100萬元及監禁7年。