警屯門搗三合會洗黑錢網絡拘21人 涉處理$4000萬毒品犯罪得益
警方表示，為針對一個活躍於屯門區內的三合會團伙，屯門警區刑事部聯同重案組、反黑組、情報組及科技與財富罪案隊，周二起一連兩日（4月1日至2日）展開代號「風港行動」的執法行動，突擊搜查全港多區，成功打擊該三合會團伙的收入來源，搗破其洗黑錢網絡。行動中，警方檢獲逾4,000萬元涉及毒品的犯罪得益，並拘捕21名涉案男女。
屯門警區重案組高級督察胡諾軒稱，鑑於過去半年屯門區外發生的兩宗嚴重暴力案件，均涉及區內三合會團伙。因此警方對該團伙採取針對性部署，宥別於於傳統打擊黑社會的行動，例如查牌或搗破非法場所，是次屯門警區主要以財富調查作為主要打擊手段。經深入調查，警方發現該團伙於2020年3月至5月期間，利用11個屬於個人銀行戶口處理超過4,000萬元的犯罪得益。
警方財富罪案隊高級督察蘇啟鴻表示，經屯門警區刑事部人員的情報搜集和分析後，發現該團伙成員會利用他們的個人銀行戶口處理犯罪得益，並會以現金提走款項，藉此提高隱蔽性，亦增加警方追查資金流向的難度。有見及此，警方自2025年1月底起，透過翻查大量銀行文件及交易記錄，並對涉案人士户口進行深入資金流向分析，包括追查資金的來源、存取資金的方式和戶口運作的模式。
其中發現涉案銀行户口流量有異常，並有不同人士匯款給這些銀行的帳戶。與此同時，警方亦發現這些戶口持有人向銀行或稅務局所報稱的職業及其收入，與其銀行戶口的交易嚴重不相稱。例如，一名報稱無業人士的戶口，在過去數年，竟錄得900萬港元交易量。
蘇啟鴻續稱，警方經過逾兩個月搜證，在時機成熟後，在2025年4月1日至2日展開執法行動，期間鎖定多名有三合會背景的戶口持有人、亦識別一些與户口進行頻繁交易的目標人物。經調查後，相信他們利用自己的銀行帳戶處理一些與毒品有關的犯罪得益，然後戶口持有人就會在短時間內，將犯罪得益轉移給其他涉案的人士，並分別通過轉帳或現金提款清洗黑錢。
行動中，警方共拘捕21名男女，涉嫌「處理已知或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）及「串謀洗黑錢」罪。被捕的19男2女，年齡介乎19至42歲，職業包括建築工人、運輸工人及無業等。
警方重申，洗黑錢屬嚴重罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。[07:10–07:16] 市民不要因為一時貪念 或有搵快錢的心態去租、借或賣戶口給他人，即使戶口持有人沒有實際操控戶口去收取贓款，同樣是有機會觸犯法例的。警方亦提醒公眾切勿干犯任何與毒品相關的罪行，販運危險藥物屬於嚴重的罪行，根據《危險藥物條例》 一經定罪最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，而管有或吸食危險藥物亦同樣觸犯《危險藥物條例》一經定罪最高可判處罰款100萬元及監禁7年。