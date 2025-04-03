影片曝光｜藍田漢欠交罰款遇查　爆粗罵警兼扔煙頭落地　兩人被捕

前日（4月1日）觀塘警區交通隊在藍田啟田道執法期間，發現一名姓曾（40歲）男子因欠交交通罰款被通緝，曾男一度拒絕合作，並大聲辱罵警員及將煙頭棄於地上等。消息稱，警方於翌日拘捕兩人，包括上述的曾姓男子、及一名跟車工人。



事發時影片在網上曝光，可見涉案男子情緒激動，手持香煙叫囂，繼而聯同男友人不斷爆粗辱罵警員，「啱啱講咩呀，X你老母！我嗌你，你扮嘢！」交通警見狀後隨即取出手機拍攝，男子再高呼「影吖，X你老母！」



另一片段可見，該名男子繼續爆粗辱罵交通警，並向另一名軍裝警員稱「我客氣啦吓嘛！」，他其後將煙頭棄於地上再指「你問下你伙記做過啲乜X嘢呀！」軍裝警見他情緒激動亦勸他停口，「我一開始嚟對你客唔客氣先！你講夠未呀！」男子仍置之不理稱「未講夠呀！我X你老母呀！」軍裝警隨即反駁：「我老母唔係畀你問候㗎！」



涉案男子情緒激動，手持香煙叫囂並聯同男友人不斷爆粗辱罵警員，其後男子將煙頭棄於地上。（網上圖片)

涉案男子不斷爆粗「問候」交通警員。（網上影片截圖）

消息稱，事源本月1日（周二），當時有人將車停在啟田道路邊，懷疑違例泊車，交通警遂上前作出票控。期間姓40歲曾男司機、及37歲姓周跟車工人不滿。警員要求司機出示身份證，經查核發現曾因未繳付交通罰款而被通緝。當警員稱要進行逮捕，兩人則顯得不合作並大聲叫喊。期暗曾男疑將手握點燃的香菸丟到地上。

據悉，警方於經進一步調查後，觀塘警區反三合會行動組人員於翌日（本周三/4月2日）在黃大仙區再拘捕姓曾男子；及在觀塘區拘捕姓周男子。兩人均涉嫌「妨礙公職人員執行職務」、「在公眾地方作出擾亂秩序行為」。而曾男則另涉「在公眾地方等傾卸拋棄物」。

涉案男子不斷爆粗「問候」交通警員。（網上影片截圖）

交通警拿出手機拍攝當下情況。（網上影片截圖）