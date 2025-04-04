兒童色情物品案｜警拘7男　16歲仔1年內屢拍攝胞妹下體　藏8照片

香港警方發現有人從網上或點對點分享軟件下載及分享兒童色情物品，聯同五國警方展開執法行動，合共拘捕435人。其中，香港警方拘捕7名本地男子，包括1名16歲少年，涉嫌「製作兒童色情物品」。警方發現他在年約14歲時，1年內多次在家中拍攝胞妹下體，並在手機儲存8張照片。警方調查相信女受害人在知情情況下被拍攝，沒有證實顯示涉及其他性侵犯罪行。



香港警方聯同日本、韓國、馬來西亞、新加坡、以及泰國警方鎖定涉案者身份，並於2月24日至3月28日採取代號為「跨欄」的執法行動。（黃偉民攝）

網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）總督察顏凱欣表示，根據情報，警方發現有人從網上或點對點分享軟件下載及分享兒童色情物品。經調查及分析後，香港警方聯同日本、韓國、馬來西亞、新加坡、以及泰國警方鎖定涉案者身份，並於2月24日至3月28日採取代號為「跨欄」的執法行動。總個行動聯合拘捕435人，年齡介乎13至68歲，檢獲266電腦及外置儲存裝置，279部手機，被捕人主要涉及兒童色情物品罪行及其他性罪行。

香港警方的行動中，根據分析及調查後，網罪科聯同五大總區人員，突擊搜查全港多處涉案人士的住址，以「製作兒童色情物品」、「管有兒童色情物品」以及「妨礙警務人員執行職務」罪，拘捕7名本地男子，年齡介乎16至49歲。

整個聯合行動合共拘捕435人。（黃偉民攝）

警方在7人的身上及住所檢獲11部電腦及外置儲存裝置，及7部智能電話。人員檢查電子器材後，發現內有162段兒童色情影片及230張相關照片，調查發現他們從不同渠道，包括社交平台、網站，或點對點分享軟件，下載兒童色情物品並儲存。初步調查相信7案並無關連，只有1案涉及本地受害人；其他為海外受害人，警方初步檢視檢獲的兒童色情影片及照片後發現，除上述本地受害人案件外，其餘均涉及海外受害人。透過受害人的外貌、案發背景及影片中涉案人士的語言，警方推斷這些受害人來自東南亞、非洲或歐美國家，涉及的都是非成年兒童，因為被拍攝的都是未發育兒童。片中除了未成年兒童，亦有成年施虐者，涉及性侵行為；亦有未成年兒童裸露身體自拍，之後被上傳至互聯網傳閱。

該宗本地受害人案中，被捕16歲中五男生，其手機藏有8張兒童色情照片，調查發現8張照片來自他在家中拍攝妹妹下體。事發於2022年至2023年，當時被捕人約14歲，受害人約11歲，受害人在知情情況下被拍攝，沒有證據顯示她曾受到其他形式性侵犯，被捕人涉嫌製作兒童色情物品被捕。警方會與社署緊密合作，保護兒童福祉。她提醒兒童或會對性方面感好奇，家庭性教育非常重要。

整個聯合行動合共拘捕435人，其中本港拘捕7人，包括1名16歲少年。（黃偉民攝）

對於涉及海外受害人的案件，香港警方將繼續與國際刑警及其他國家執法機關合作。香港警方已加入國際刑警的受害者辨識工作小組，透過其性侵犯兒童電腦數據庫，識別並拯救受害兒童。該數據庫協助全球警方分析及比對兒童色情影像，以調查受害人、施虐者身份及事發地點，資料庫已有70個國家參與，至今已成功識別及拯救超過42,000名受害兒童，並拘捕逾18,000名施虐者。香港警方將繼續在國際上發揮其角色，保護兒童安全。

此外，金融行動特別工作組（FATF）於今年3月13日發布一份《打擊網絡兒童性剝削資金流動專項報告》。報告指出，互聯網上對兒童色情物品的需求龐大，令不法分子主動接觸兒童，誘騙其製作或分享不當內容以牟利。這些內容一旦上傳至網絡後，難以徹底清除。因此，警方提醒家長須密切留意子女如何使用社交媒體的情況，防止他們遭受相關性侵害。

警方奉勸市民千萬不要以為網絡世界無法可依，以身試法；市民切勿下載、複製或者上傳任何兒童色情物品。香港警方將繼續與國際刑警、不同國家的執法機關、互聯網業界持份者，保持緊密合作，聯手打擊兒童色情物品相關罪案，以免兒童被不法分子利用進行各類色情活動和遭受性侵犯。警方亦想提醒市民，香港警察、世界各地警方及互聯網持份者，都會積極參與打擊兒童色情物品。香港警方一直有進行網上巡邏，一旦發現兒童色情物品後會要求互聯網持份者將相關內容下架。

製作、發布或管有兒童色情物品均屬嚴重罪行。管有兒童色情物品，最高可被判入獄5年及罰款100萬元；製作或發布更是罪加一等，任何人發布兒童色情物品，最高可被判入獄8年及罰款200萬元。促致未滿18歲人士製作色情物品，最高可被判入獄10年及罰款300萬元。