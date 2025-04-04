兒童色情物品案｜有國家發現AI生成兒童色情物品　警提醒屬違法

香港警方聯同日本、韓國、馬來西亞、新加坡、以及泰國警方就製作及管有兒童色情物品展開執法行動，合共拘捕435人。香港警方交代案件詳情時，提及在此次行動中，有一國警方檢獲了利用人工智能（AI）生成的兒童色情物品。根據過往香港警方行動，不曾發現被捕人電腦有AI生成的兒童色情物品。



香港警方想藉此機會提醒市民，根據香港法例第579章《 防止兒童色情物品條例》，任何形式的兒童色情物品，不論是照片、影片、電腦生成影像或其他視覺媒介製作，均屬違法。這些物品無論是否基於真人、經過修改或以電子方式製造，法例均明確禁止管有。因此，透過AI生成兒童色情物品會觸犯香港法例，市民切勿以身試法。



香港警方交代打擊色情兒童物品罪行行動，並提及有一國警方檢獲了AI生成兒童色情物品。根據過往香港警方行動，不曾發現被捕人電腦有AI生成兒童色情物品，但警告屬違法。（黃偉民攝）

警方奉勸市民千萬不要以為網絡世界無法可依，以身試法；市民切勿下載、複製或者上傳任何兒童色情物品。香港警方將繼續與國際刑警、不同國家的執法機關、互聯網業界持份者，保持緊密合作，聯手打擊兒童色情物品相關罪案，以免兒童被不法分子利用進行各類色情活動和遭受性侵犯。

有國家發現AI生成兒童色情物品，香港警方提醒屬違法。（黃偉民攝）

警方亦想提醒市民，香港警察、世界各地警方及互聯網持份者，都會積極參與打擊兒童色情物品。香港警方一直有進行網上巡邏，一旦發現兒童色情物品後會要求互聯網持份者將相關內容下架。

製作、發布或管有兒童色情物品均屬嚴重罪行。管有兒童色情物品，最高可被判入獄5年及罰款100萬元；製作或發布更是罪加一等，任何人發布兒童色情物品，最高可被判入獄8年及罰款200萬元。促致未滿18歲人士製作色情物品，最高可被判入獄10年及罰款300萬元。