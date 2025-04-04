兒童色情物品｜港去年錄80案　女童5天發60私密照　有受害人僅4歲

香港警方聯同五國展開打擊製作及管有兒童色情物品行動。警方在記者會上交代相關數字，指去年警方共錄得80案，較前一年輕微上升，升幅主要透過執法行動揭發。4成案件涉及網絡交友，有女童曾5天內向自稱同齡網友發送60張私密照片及影片，結果被要脅更多，甚至恐嚇會公開照片。此外，有些案件亦涉及照顧者拍攝家中幼童照片，或網上認識後發展成情侶關係再拍攝影片。過往案件中，最年幼的受害者僅4至5歲，但這類情況屬少數。



2024年，警方共錄得80宗與兒童色情物品相關的案件，較前兩年有所上升。(黃偉民攝)

家庭衝突及性暴力政策組高級督察謝潔婷表示，2024年，警方共錄得80宗與兒童色情物品相關的案件，其中近四成，即是47宗，涉及犯案者透過社交平台、交友程式或網絡遊戲認識受害兒童，較2023年上升17宗。近8成的網上活動相關案件受害人年齡介乎12至16歲，以女性為主，最年幼的僅9歲。

案件分類方面，超過三成，即27宗，涉及利用或促使兒童製作兒童色情物品。犯案者主要透過社交平台或交友程式認識受害人，先了解其生活習慣及喜好，再以噓寒問暖或投其所好的方式令受害人感到受關注，獲取信任，降低受害人戒心。然後，犯案者以親暱稱呼，指彼此屬情侶關係，然後合理化地展開性相關話題，要求受害人提供私密影像。一旦取得裸照，不法分子便會要脅受害人提供更多影像，甚或進行進一步性活動。

2024年，警方共錄得80宗與兒童色情物品相關的案件，其中近四成，即是47宗，涉及犯案者透過社交平台、交友程式或網絡遊戲認識受害兒童。（黃偉民攝）

女童5天內發送60張私密照片及影片予網友

警方舉例，一名女童透過交友程式認識自稱同齡的網友，對方先傳送聲稱是自己的裸照，並以了解女童衣着品味為藉口，逐步要求其提供私密影像。該女童在5天內發送60張私密照片及影片，對方變本加厲要求更多，並恐嚇會公開照片。女童最終不堪壓力，向家人求助並報警處理。

不法分子亦透過網絡遊戲接觸兒童，利用角色扮演，誘騙受害人提供私密照片。例如，一名女童在遊戲中認識自稱同齡網友，為配合角色扮演，女童多次傳送裸照及影片予對方。當她欲終止遊戲時，對方以公開照片要脅，要求更多裸露影像。女童最終在老師協助下報警。

有女童與成年網友拍拖 發生性行為被錄影

在製造兒童色情物品方面，2024年有22宗案件，佔總數約27%。部分犯案者透過網上交友活動接觸兒童，除誘使他們分享裸照外，更會進一步約見並性侵，部分過程被錄影。例如，一名女童透過交友程式認識成年男網友，發展成情侶關係，見面時發生性行為，過程更被錄影，其後由家人揭發，警方拘捕該男子。

管有兒童色情物品案件有28宗，佔35%，其中超過八成（23宗）與網上活動有關。發布兒童色情物品則有3宗。大部分管有兒童色情物品案件由警方情報主導執法行動揭發。例如，一名成年男子早前被警方調查發現家中電腦儲存逾百段兒童色情影像，最終在區域法院被判管有兒童色情物品罪成，判處14個月監禁。

家庭衝突及性暴力政策組高級督察謝潔婷（左）及警隊臨床心理學家馮浩堅（中）提醒家長要留意子女使用網絡的習慣及活動。（黃偉民攝）

2000受訪中學生 逾3%將個人色情照發送成年陌生網友

警隊臨床心理學家馮浩堅指，去年，警察臨床心理學家與家庭衝突及性暴力政策組進行研究，訪問逾2,000名中一至中四學生，在過去12個月內，超過62%的學生曾在網絡上受到成年人性誘識；8.7%表示曾收到成人發送的色情照片或影片；3.3%承認曾將自己的色情照片發送給網上認識的陌生成年人，反映情況嚴重。

研究顯示，女性危機比男性高1.4倍，但在29宗最嚴重個案中，男女比例較平均，顯示男生風險同樣不容忽視，不能掉以輕心。29宗嚴重個案中，顯示家長對子女上網的監管較少。

心理學家呼籲家長要灌輸正確價值觀

他建議家長需與時俱進，電子科技在現今不可或缺，家長應增加網絡知識及了解子女網絡活動，避免單純禁止子女上網，否則可能令他們上網私人化，增加風險。家長亦應從小灌輸正確價值觀及知識，教導子女自我保護，包括教導他們如何封鎖可疑人士、辨別應否在網上分享內容等。

另外，家庭性教育尤為重要。研究顯示，不法分子常以送禮或利用兒童對性的好奇進行剝削。若家長從小提供正確性教育，可防止不法分子有機可乘。

馮浩堅亦呼籲收集兒童色情物品人士以為是個人性興趣，但已可能是戀童癖症狀，及早尋求專業人士幫助，才能避免犯罪，以防泥足深陷。

根據《防止兒童色情物品條例》，管有兒童色情物品物品，一經定罪最高可罰款100萬港元及監禁5年；發布、製作等更嚴重罪行，最高可罰款200萬港元及監禁8年。市民切勿心存僥倖，以為只是下載，會無人發現或無直接傷害兒童。如果沒有需求，不法分子較少動機製作此類物品，減少對兒童傷害。因此，這種行為間接助長犯罪團伙侵害兒童，下載、儲存亦會增加受害者私密影像流傳風險，對兒童造成進一步傷害。