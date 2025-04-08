內地漢澳門「起雙飛」　肉金問題誣對方搶劫　稱完事不知兩人為男

澳門發生一宗罕見的「報假案」事件。一名內地男子，日前報案指被兩名東南亞籍「女子」在酒店搶劫。案件交由司法警察跟進後，卻揭發有人報假案，內地男子涉誣告罪被捕。

據悉，男事主較早時在一間酒店內，與兩名身穿女裝的人士進行性交易，惟完事後卻被坐地起價。男事主繳付全數後離開酒店，隨後卻報假案聲稱遇劫。經司警調查後，卻得悉兩名被誣陷的「女子」實為男性，而男事主卻稱完事後仍不知對方性別。



澳門發生一宗誣告案。一名內地男子在澳門尋歡，疑因肉金問題與兩名「女子」爭執，期後誣告對方行劫。司警調查後將該內地男子拘捕。惟發現兩名「女子」性別實為男性。(資料圖片)

根據澳門傳媒報道，被捕內地男子姓任，38歲；而兩名被誣陷的男子則為東南亞籍，持旅遊證件進入澳門。當局調查該兩名人士，是否有觸犯非法工作等罪行。

本月5日晚上約11時，當時司法警察接獲治安警轉介，指一名姓任內地男子早前在若翰四世大馬路，被兩名東南亞籍、身穿女裝人士兜搭。雙方共識以1,000澳門元在附近一間酒店進行按摩、以及性交易。3人在酒店房內翻雲覆雨過後，兩名「女子」卻稱為肉金為每人1,000元，即總數為2,000元。雙方因而發生口角，男事主最終亦付足全額，交低2,000元後始離開酒店房。

有人疑不滿對方坐地起價，未幾竟返回酒店房稱自己被兩「女」搶劫。司警人員經調查後，發覺報案人的口供存疑，盤問後有人始將事件始末和盤托出，但卻聲稱完事後仍不知對方兩人的真正性別。姓任男事主因涉嫌「誣告」罪被司警拘留，送交檢察院處理。