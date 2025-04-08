冒警扮公安展示假委任證公函呃錢　15日騙8人$220萬　兩騙徒落網

警方新界南總區於3月31日成立反詐騙隊，聯同新界南總區刑事部，偵破8宗假冒官員騙案，涉款220萬元。新界南總區反詐騙隊署理警司宋程慧稱，騙徒先致電受害人，指他們涉及洗黑錢騙案，再帶同粗製的假警察委任證或內地公安公函等，要求受害人攜巨款到法院或政府大樓外，交錢助查。警方經調查後，拘捕兩名分別23歲和21歲的騙徒，涉嫌與8宗騙案有關。據悉8名受害人當中，損失最大一人被騙去約69萬元。



警方偵破8宗騙案，涉款220萬元，拘捕一男一女騙徒，並檢獲偽造香港警察委任證、假內地公安公函及大量現金等證物。（左朗星攝）

新界南總區刑事部聯同新界南總區反詐騙隊，自今年3月起，就多宗假冒官員電話騙案，進行深入調查和多方面情報蒐集及分析，發現受害人先收到假扮內地公安的騙徒來電，聲稱他們涉及洗黑錢騙案，需要將其銀行戶口存款全部換成現金，交予警察保管及調查，以示清白。

警方偵破8宗騙案，涉款220萬元，拘捕一男一女騙徒。騙徒會指受害人涉及洗黑錢騙案，要求交出現金助查以示清白。（左朗星攝）

為提高可信性，騙徒會指示受害人帶同數萬至數十萬元現金，到法院或者政府部門大樓外，將款項交予假冒香港警察的同黨。宋程慧表示，負責收款的騙徒一般會穿整齊西裝、「故作專業」地向受害人展示偽造香港警察委任證，以及仿真內地公安或檢察院公函，聲稱受害人若不交出現金助查，內地法院便會向他們收取高額罰款。

據知，騙徒展示的假警察委任證，是以家用打印機製作，相當粗糙，惟受害人在受壓之下信以為真，墮入騙局遭騙去血汗錢。

警方偵破8宗騙案，涉款220萬元，拘捕一男一女騙徒。行動中檢獲的偽造香港警察委任證製作粗糙。（左朗星攝）

新界南總區情報組及反詐騙隊經情報蒐集、分析，並翻查大量案發現場附近的閉路電視，鎖定負責收款的一男一女騙徒，發現兩人由3月24日至4月7日，短短15日內已犯下8宗騙案，向8名介乎22歲至83歲、來自各行各業的受害人，收取共220萬元騙款。

警方於4月7日確認該兩名騙徒的行蹤後，採取聯合拘捕行動，新界南總區情報組於男疑犯收取其中一名受害人的騙款時，當場人贓並獲，拘捕該名23歲男子，檢獲偽造的香港警察委任證和內地公安公函，以及受害人準備交出的31萬港元。同時，新界南總區反詐騙隊在天水圍拘捕同案21歲女疑犯。兩名被捕人正被通宵扣留調查，警方相信他們或涉及更多案件。

警方偵破8宗騙案，涉款220萬元，拘捕一男一女騙徒。騙徒會身穿西裝，向受害人展示偽造香港警察委任證、假內地公安公函等，以增加可信性。（左朗星攝）

新界南總區防止罪案辦公室主任總督察陳詠君提醒市民提高警覺，以防受騙，並留意以下重點：

1. 內地公安不會致電香港市民，若任何人自稱公安來電，稱接聽者涉嫌犯罪或需要協助調查，均為騙局，接聽者只要立即收線即可。



2. 香港警察不會要求市民交出現金供警方保管及調查，亦不會指示市民轉帳或索取市民的網上理財密碼。



3. 無論是電話通話或直接見面，即使對方可說出或展示你的個人資料，都不代表他是真正的執法人員，因為騙徒可以通過非法手段取得市民的個人資料。



陳詠君呼籲市民不應接聽可疑電話，不要輕信對方所言、並應查證真偽，亦不應輕易付款或轉帳予他人；如有懷疑，可向附近警署求證，或致電警方防騙易熱線18222查詢。

另外，警方呼籲保安業界和市民，若見到有人在一些地方慌張地等候，或懷疑對方正在交收騙款，應提醒潛在受害者有可能已墮入騙局，或在安全情況下記錄騙徒行蹤，交予警方跟進。