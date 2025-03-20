警方拉54名男女涉詐騙洗黑錢近$2億　最大一宗投資騙案失$7200萬

警方於過去10日（3月10日至19日）展開代號「世爵」的執法行動，並以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕35男19女，年齡介乎19至66歲，偵破共45宗詐騙及洗黑錢案，涉案金額達1.94億元。



最大一宗投資騙案受害人損失7200萬元，該名外籍人士被誘騙投資虛擬貨幣，將巨款轉帳至多個戶口。兩名內地女子涉案被捕。



警方油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰向傳媒簡報案情。（鄭嘉惠攝）

警方油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰稱，被捕的54人報稱地盤工人、貨車司機、 侍應, 文員、家庭主婦及無業等，大部份都是傀儡戶口持有人。而牽涉的案件類型包括網上投資騙案、網上求職騙案、網上購物騙案、貸款騙案及電話騙案等。警方已成功攔截945萬元作進一步轉移，並會繼續追查其餘騙款的下落。

關智聰續稱，最高一宗損失為7200萬元，屬於一宗網上投資騙案。受害人是一名外籍人士，他被誘騙投資虛擬貨幣，將7200萬元轉帳至多個戶口。案件中警方拘捕兩名內地女子（30及34歲），報稱家庭主婦及商人。她們於3月11日被控洗黑錢罪，案件已經在九龍城裁判法院提堂。

他提醒巿民，切勿借出或賣出戶口予不法之徒。就洗黑錢罪，警方會向律政司諮詢意見申請對相關罪行加刑。今年2月份，油尖警區於區域法院向洗黑錢罪申請加刑，案件涉及一宗發生於2022年11月的投資騙案，3名本地女子在社交媒體認識騙徒，被誘使投資虛擬貨幣，轉帳共1900萬元予騙徒，最後對方失去聯絡始知被騙而報警。

就此案件，警方於2023年9月拘捕一名24歲男子，他涉嫌出售兩個戶口予犯罪集團，處理550萬不名來歷的資金，當中包括三名受害人169萬元的騙款。男子於2月28日被控兩項洗黑錢罪罪成，而法庭接納控方加刑的申請，刑期增加25%至兩年半。

根據香港法例第455章有組織及嚴重罪行條例，洗黑錢罪最高可判監禁14年及罰款500萬元。警方提醒，市民收到可疑電話及訊息時，切勿輕易透露個人資料或戶口資料，另外亦可下載防騙事伏APP以識別可疑來電及網站，評估詐騙及網絡安全風險。如有懷疑受騙，可致電防騙易熱線18222查詢。