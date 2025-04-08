海關拘泰國抵港20歲大學生　為免費旅遊販毒　行李藏$400萬大麻花

海關昨日（7日）機場破獲一宗航空旅客販毒案，檢獲18公斤懷疑大麻花，市值400萬元。案中被捕人為一名外籍男子，報稱為大學生，從泰國曼谷飛抵入境，其寄艙行李藏以真空包裝的毒品。海關相信，男子收受免費旅遊作報酬，圖轉機後最終目的地為英國倫敦。



海關檢獲18公斤懷疑大麻花，市值400萬元。(王譯揚攝）

海關昨日（7日）檢獲一名從泰國曼谷飛抵香港的20歲外籍男子，人員為他清關期間，在其寄艙行李內檢獲一批懷疑大麻花，共重18公斤，市值約港幣400萬元。被捕男子報稱為大學生，將被控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（9日）在西九龍裁判法院提堂。據悉，被捕男子收受免費旅遊作販毒報酬，香港僅為轉機地點，最終目的地為英國倫敦。海關將對毒品的來源去向繼續調查，不排除稍後有進一步拘捕行動。

海關毒品調查科機場調查課調查主任葉皓然指，案件中的行李箱內只有非常少量的個人物品，毒品用膠袋收藏並以真空包裝。販毒集團孤注一擲，將大量的毒品收藏在寄艙行李之中，以僥倖的心態圖逃避海關截查。海關指，將會繼續監察販毒集團的活動趨勢，適時調整緝毒策略，並加強與海外執法機關合作，以零容忍的態度，從源頭高效打擊跨境販毒活動。

海關毒品調查科機場調查課調查主任葉皓然交代案件。(王譯揚攝）

海關亦呼籲，復活節假期長假期臨近，任何人特別是年輕人，一定要向毒品說不，市民應提高警覺，不要接受任何人聘請或委託，運送受管制的物品進出香港，或切勿在未確定行李或物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪最高可被罰款500萬元以及終身監禁。