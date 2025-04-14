CHIIKAWA海港城｜即日券提早排隊打蛇餅　屢爆糾紛主辦方籲勿再排

人氣日本動漫CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，由4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分別於4月9日、15日及21日，分階段發售21款經典公仔。主辦方之一Niko-Niko卻於今午4時11分在facebook發帖，稱在今午4時後安排在海運大廈正門側作官方排隊區。



《香港01》記者到場視察，可見商場對開近五支旗杆位置「萬人空巷」打蛇餅大排長龍，當中不乏拖篋人士，亦有席地而坐的婦人，其間亦不時出現涉及插隊或懷疑排隊黨爭執，有職員上前勸喻，但不獲理會。現場不斷有警員以揚聲器廣播，稱任何人離開排隊位置，將不能重新返回。主辦方則於facebook呼籲市民勿再前往現場輪候，以免造成不便。



現場不時出現涉及插隊或排隊黨的糾紛。（羅日昇攝）

大批網民則在Niko-Niko的facebook專頁留言，鬧爆安排不當，質疑「即日整理券但早一日開條隊？」、「邊個4點開po 4點去排？」、「今早放風話今晚十一點承認排隊，轉頭下午四點就開放俾人排隊，龍門任你搬啦」，怒斥Niko-Niko突改排隊安排是「帶頭做黃牛」、「你不如直接俾哂啲貨黃牛啦」，更有人要求日本官方重新審視香港代理，以免助長炒賣風氣。

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根據Niko-Niko facebook專頁於今午的帖文，明日（4月15日）經典公仔開售會採取以下特別措施。今日（4月14日）下午4時後，將安排海港城海運大廈正門側（近海運戲院）作官方排隊區；主辦方會設置「隊頭」位置，安排保安人員於下午4時至翌日早上7時維持現場秩序；4月15日早上7時起，會由保安及工作人員帶領等候人士，有序進入【領取即日整理券】區；於3個指定時段（10:00 / 14:00 / 17:00）順序派發當日指定場次的【即日整理券】予已在現場輪候人士；主辦方會點算排隊人數，如人數超出當日的【即日整理券】名額，將會即時截龍。

海港城對開有大批人士打蛇餅排隊取籌。（羅日昇攝）

Niko-Niko於facebook專頁呼籲市民勿再前往海港城排隊。