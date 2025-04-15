O記搗兩工廈「外圍」網香港基地拘14人　涉以傀儡戶口洗$4900黑錢

警方昨日（14日）在葵青區兩工廈單位，搗破兩個「外圍」賭博網站的香港團夥。調查發現，有人涉嫌為設置於海外伺服器的「外圍」賭博網站，在香港利用傀儡戶口提供俗稱「上落分」的資金結算工作。



行動中，警方拘捕14人，涉嫌「便利收受賭注」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（洗黑錢）等罪，處理接近4,900萬港元的犯罪得益。



警方昨日（14日）在葵青區兩工廈，搗破兩個「外圍」賭博網站香港基地，拘捕14人。（警方提供）

警方表示，有組織罪案及三合會調查科人員根據線報及經深入調查後，昨日（14日）上午進行代號「謀攻」及「暮巷」的反非法賭博行動，突擊搜查葵青區兩個工業大廈單位，拘捕12名本地男子及兩名本地女子（21至42歲）。所有人現正被扣留調查。

行動中，人員檢獲3.3萬元現金、316部用作操控傀儡戶口的手提電話、4部平板電腦以及12部電腦等證物。調查發現，有關團夥近一個月已為相關賭博網站，處理接近4,900萬港元的犯罪得益。

行動中，警方拘捕14人，年齡介乎21至42歲，涉嫌「便利收受賭注」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」等罪。（警方提供）

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如非法收受賭注，或推廣或便利收受賭注，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年，即使賭博網站不在香港，如市民在香港參與相關網站運作，亦可能干犯相關賭博條例。任何人向收受賭注者投注即屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款5萬元及監禁9個月。

另外，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。任何人如租、借、賣銀行戶口給其他人使用作處理贓款，亦有機會干犯「洗黑錢罪」。警方會繼續與律政司商討及徵詢意見，就涉及傀儡戶口的案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。