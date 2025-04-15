CHIIKAWA海港城｜主辦方：所有券須實名登記　同款限量版限購1個

CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分3階段發售21款經典公仔。第二輪經典公仔今日（15日）上午11時正式開售，惟昨日（14日）近千人提早排隊，引發混亂，大會其後安排排隊者持證件實名登記後，今日依入場次序返回。主辦方之一Niko-Niko昨晚宣布，4月16、17、21、22及23日全日不再設【即日整理券】名額，只限已持【KKday預約券】的人士進場。



主辦方今日補充，為了希望更多顧客可以獲得限量版商品，大會已規定每人於每階段產品開售期間，只可購買同款產品一個；所有預約券及4月15日的即日券必須實名登記，並於現場出示身份證明文件，同時需以個人電子支付錢包付款。



CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，第二輪經典公仔今日（15日）上午11時正式開售，今早有疑似黃牛黨蛇頭在海港城外收貨。（羅敏妍攝）

對於昨日引發的混亂，主辦方稱於昨早注意到許多顧客在商場外聚集，期待領取4月15日的即日整理券，以購買經典公仔，「為確保現場秩序，並遵循警方建議，大會於4月14日下午提前安排位置，讓顧客有序排隊，並增派保安人手維持秩序」。

惟至昨晚約7時，排隊人數已超出翌日的整理券名額，主辦方稱大會已即場截龍，並顧客安全考慮，特別安排工作人員於晚上為在場人士進行實名登記，並提前派發4月15日指定時段的整理券。

《香港01》記者佯裝有興趣購入達摩系列，向其中一名疑似黃牛黨、身穿杏色衫的女子（右）查詢，獲覆至少2,000元轉售。（羅敏妍攝）

主辦方強調，維持活動秩序及顧客安全，一直是主辦方Niko-Niko和海港城在籌備今次在海港城舉辦活動時最主要的目標，因應活動現場情況，大會一直與各持份者緊密合作，不斷檢討及改進安排。主辦方呼籲公眾切勿從非官方渠道購買產品、輕信網上謠言或轉發未經證實的消息，並提醒所有官方訊息應以Niko-Niko Lifestyle Store官方社交平台的最新資訊為準。

▼CHIIKAWA香港官方期間限定店4月15日排隊情況▼



CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，第二輪經典公仔今日（15日）上午11時正式開售，約20名手持籌號的人士9時半前就排隊等入場。鑒於昨日近千人「打蛇餅」排籌造成混亂，商場加強保安，亦有大量警察巡邏。（羅敏妍攝）

▼CHIIKAWA香港官方期間限定店4月14日排隊情況▼

