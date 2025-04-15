CHIIKAWA海港城｜主辦方：所有券須實名登記 同款限量版限購1個
撰文：凌逸德
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CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分3階段發售21款經典公仔。第二輪經典公仔今日（15日）上午11時正式開售，惟昨日（14日）近千人提早排隊，引發混亂，大會其後安排排隊者持證件實名登記後，今日依入場次序返回。主辦方之一Niko-Niko昨晚宣布，4月16、17、21、22及23日全日不再設【即日整理券】名額，只限已持【KKday預約券】的人士進場。
主辦方今日補充，為了希望更多顧客可以獲得限量版商品，大會已規定每人於每階段產品開售期間，只可購買同款產品一個；所有預約券及4月15日的即日券必須實名登記，並於現場出示身份證明文件，同時需以個人電子支付錢包付款。
對於昨日引發的混亂，主辦方稱於昨早注意到許多顧客在商場外聚集，期待領取4月15日的即日整理券，以購買經典公仔，「為確保現場秩序，並遵循警方建議，大會於4月14日下午提前安排位置，讓顧客有序排隊，並增派保安人手維持秩序」。
惟至昨晚約7時，排隊人數已超出翌日的整理券名額，主辦方稱大會已即場截龍，並顧客安全考慮，特別安排工作人員於晚上為在場人士進行實名登記，並提前派發4月15日指定時段的整理券。
主辦方強調，維持活動秩序及顧客安全，一直是主辦方Niko-Niko和海港城在籌備今次在海港城舉辦活動時最主要的目標，因應活動現場情況，大會一直與各持份者緊密合作，不斷檢討及改進安排。主辦方呼籲公眾切勿從非官方渠道購買產品、輕信網上謠言或轉發未經證實的消息，並提醒所有官方訊息應以Niko-Niko Lifestyle Store官方社交平台的最新資訊為準。
▼CHIIKAWA香港官方期間限定店4月15日排隊情況▼
▼CHIIKAWA香港官方期間限定店4月14日排隊情況▼
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